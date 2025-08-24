　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓破冰「1原因」與台灣有關！李在明出訪首站　選東京棄華府

▲▼南韓總統李在明23日出訪日本東京，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明23日出訪日本東京，與日本首相石破茂進行會談。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統李在明展開上任後首次出訪，與前任者不同的是，他破天荒地選擇東京、而非華府作為外交首站。CNN指出，日韓關係近期明顯升溫，背後原因除了經濟之外，也有安全考量，其中潛在的台海衝突更是關鍵之一。

李在明與日本首相石破茂會面後，發布睽違17年的聯合聲明，承諾在人工智慧（AI）、貿易及朝鮮半島去核化等領域深化合作，也宣布成立聯合工作小組，應對共同挑戰，包括人口老化與出生率下降。不過最引人注目的，卻是2位領導人的溫情互動。李在明甚至在會後表示，「這是我們第2次見面，我覺得我們就像親密朋友一樣。」

20世紀上半葉，日本殖民朝鮮半島30多年，這段歷史長期以來都對日韓關係蒙上陰影。李在明的語氣出現驚人轉變，也令人不容忽視。他2023年嚴厲批評前總統尹錫悅與日本舉行峰會，簡直就是「東京的傀儡」，但今年6月上任以來，其態度顯然變得更加務實，甚至在南韓光復節宣稱日本為「經濟成長不可或缺的夥伴」。

▲▼會談後，李在明、石破茂召開記者發表會。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，日韓關係近期解凍，不僅僅關乎外交，很大程度上也反映了太平洋以西正在發生的事。2國目前都在應對與華府的不穩定關係，美國總統川普無法預測的外交策略，導致曾經穩定的盟友關係出現疑慮。

東京天普大學（Temple University）亞洲研究教授金斯頓（Jeffrey Kingston）直言，「問題在於，川普善變且唯利是圖的外交手段讓所有人都不安。我認為在背叛烏克蘭的事件之後，很多美國盟友都在質疑，美國安全承諾到底意味著什麼？」

在日本，俄羅斯入侵烏克蘭經常被視為警訊，前首相岸田文雄就曾經警告，「今日烏克蘭、明日東亞」。東京與首爾對於北韓日益擴大的核武庫，以及平壤與莫斯科日益深化的合作，都感到越來越焦慮。

另一個擔憂則是潛在的台灣衝突，隨著中國加大台灣周遭的軍事行動，日韓越來越擔心緊張關係可能在他們家門口演變成衝突。如果真的發生，美國會介入嗎？或者正如最近美俄領袖峰會，川普或者未來的美國總統，會試圖與一名獨裁領導者達成協議，而台灣卻不在談判桌上？

▲▼美國總統川普在阿拉斯加會見俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲川普與普丁15日在阿拉斯加會面。（圖／路透）

除了安全疑慮，川普的貿易戰也衝擊2國經濟。儘管日韓均與美國達成協議，延緩部分關稅，但汽車零件與鋼鋁的關稅上調，仍對圍繞著汽車與科技業而建立的經濟體，造成沉重打擊。

與此同時，日韓也必須謹慎處理與最大貿易夥伴中國的關係。僅管2名領袖都不支持川普對習近平的對抗立場，仍必須在不損害自身經濟利益的情況下，應對華府的要求。

此外，日韓建立夥伴關係的一大障礙，還有日相石破茂可能辭職，因為在執政黨失去國會多數席次後，他面臨日益增長的下台壓力。如果石破茂真的辭職，如何確保合作關係延續下去，將是維繫2國關係的關鍵。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放

李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放

南韓總統李在明今（24）日結束訪日行程後，啟程飛往美國華府，預計25日與美國總統川普進行首次會談。外界認為，李在明此行戰略在於透過推動改善日韓關係，進一步鞏固美日韓三邊合作，為與川普的談判營造更有利的氛圍。

澤倫斯基發文感謝川普

澤倫斯基發文感謝川普

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

日韓會談菜單曝！石破茂擺「家鄉菜」宴客

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

韓職發「啦啦隊卡」　球迷怒：這不是台灣！

金正恩「試射新飛彈」抗議　疑獲俄軍事支援

金正恩「試射新飛彈」抗議　疑獲俄軍事支援

關鍵字：

南韓日本外交台海美中台川普烏克蘭俄羅斯烏俄俄烏兩岸

讀者迴響

