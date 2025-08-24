日韓會談晚宴菜單曝！石破茂擺出「家鄉名菜」宴客　喝酒歡談30分

▲李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明趕在出訪美國之前，昨（23）日率先抵達東京，與日本首相石破茂進行長達113分鐘的會談，並發表日韓共同聲明。對此，南韓府方也罕見公布晚宴菜單，包括石破茂鍾愛的咖哩飯、韓國名菜安東燉雞、安東燒酒、鳥取縣啤酒，晚宴氣氛相當融洽，兩人把酒言歡，而石破茂更要求李在明在自傳上簽名。

根據《韓聯社》、《產經新聞》，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛今（24）日在東京的簡報會議上，對外公開23日兩位領導人在會談後的晚宴內幕，強調李在明、石破茂在晚宴時的氣氛相當融洽。南韓方面由總統辦公室政策室長金容範、魏聖洛隨同出席；日本方面則由外務大臣岩屋毅、內閣官房副長官橘慶一郎隨同出席。

報導指出，由於李在明的家鄉為慶尚北道安東市、石破茂的家鄉則為鳥取縣，因此除了石破茂最愛的咖哩飯以外，日本政府還在晚宴提供安東燉雞、安東燒酒、鳥取啤酒。魏聖洛提到，石破茂過去曾在電視綜藝節目上提及「石破式咖哩飯」菜單與作法，曾引起外界熱烈討論。

石破茂在晚宴上透露自己就讀大學時經常吃咖哩飯。對此，李在明則回道，「能夠想起石破茂青年時一邊吃著咖哩飯、一邊聽著日本女偶像合唱團『糖果合唱團』歌曲的畫面。石破總理曾說非常喜歡韓國的泡麵，其實我原本想打包所有種類的泡麵過來，但因為行李塞不下，最後只好放棄。」

魏聖洛在簡報會議上提到，此次日韓會談能夠觀察到「日本體恤南韓」的一面，包括在晚宴上提供安東燒酒和鳥取縣產啤酒，以此象徵日韓合作與和解意志；同時，李在明曾表示喜歡水蜜桃，因此日本方面特別準備岡山縣特產的水蜜桃「白桃」。

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景抵達日本。（圖／達志影像）

晚宴中，石破茂透露自己讀完李在明所撰寫的自傳《因為有那個夢想，才走到這裡》日文翻譯版，要求李在明在書本上簽名；同時，兩人針對政治人物家庭們的喜怒哀樂、如何透過社群媒體與大眾溝通等議題展開談論，並提到安東河回村、陶山書院、月映橋等安東聞名遐邇的觀光名勝與古蹟。

南韓總統辦公室發言人姜由楨在書面簡報表示，「兩位領導人即便不是主流政治人物，但卻能成功跨越無數困境，最終獲得國民的選擇，成為國家領導人。」

▲日本第一夫人石破佳子、南韓第一夫人金惠景體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

另外，南韓第一夫人金惠景（前譯金惠慶）也在晚宴提到，石破茂去年當選日本自民黨總裁時，其夫人石破佳子感動流淚的畫面，表示對此情景「感觸很深」；而石破茂則提到日本江戶時代，朝鮮通信使在兩國溝通所扮演的重要角色，強調日韓穿梭外交的重要性。

報導也補充，在晚宴過後，石破茂、李在明在只有口譯人員的陪同下，前往官邸內的榻榻米房享用餐後酒，雙方彼此累積友誼，時間長達30分鐘。

