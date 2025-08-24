　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓會談晚宴菜單曝！石破茂擺出「家鄉名菜」宴客　喝酒歡談30分

▲▼李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

▲李在明表示，此次再度見到石破茂，宛如見到相當親近的朋友。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明趕在出訪美國之前，昨（23）日率先抵達東京，與日本首相石破茂進行長達113分鐘的會談，並發表日韓共同聲明。對此，南韓府方也罕見公布晚宴菜單，包括石破茂鍾愛的咖哩飯、韓國名菜安東燉雞、安東燒酒、鳥取縣啤酒，晚宴氣氛相當融洽，兩人把酒言歡，而石破茂更要求李在明在自傳上簽名。

根據《韓聯社》、《產經新聞》，南韓總統辦公室國家安保室長魏聖洛今（24）日在東京的簡報會議上，對外公開23日兩位領導人在會談後的晚宴內幕，強調李在明、石破茂在晚宴時的氣氛相當融洽。南韓方面由總統辦公室政策室長金容範、魏聖洛隨同出席；日本方面則由外務大臣岩屋毅、內閣官房副長官橘慶一郎隨同出席。

報導指出，由於李在明的家鄉為慶尚北道安東市、石破茂的家鄉則為鳥取縣，因此除了石破茂最愛的咖哩飯以外，日本政府還在晚宴提供安東燉雞、安東燒酒、鳥取啤酒。魏聖洛提到，石破茂過去曾在電視綜藝節目上提及「石破式咖哩飯」菜單與作法，曾引起外界熱烈討論。

石破茂在晚宴上透露自己就讀大學時經常吃咖哩飯。對此，李在明則回道，「能夠想起石破茂青年時一邊吃著咖哩飯、一邊聽著日本女偶像合唱團『糖果合唱團』歌曲的畫面。石破總理曾說非常喜歡韓國的泡麵，其實我原本想打包所有種類的泡麵過來，但因為行李塞不下，最後只好放棄。」

魏聖洛在簡報會議上提到，此次日韓會談能夠觀察到「日本體恤南韓」的一面，包括在晚宴上提供安東燒酒和鳥取縣產啤酒，以此象徵日韓合作與和解意志；同時，李在明曾表示喜歡水蜜桃，因此日本方面特別準備岡山縣特產的水蜜桃「白桃」。

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景抵達日本。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景抵達日本。（圖／達志影像）

晚宴中，石破茂透露自己讀完李在明所撰寫的自傳《因為有那個夢想，才走到這裡》日文翻譯版，要求李在明在書本上簽名；同時，兩人針對政治人物家庭們的喜怒哀樂、如何透過社群媒體與大眾溝通等議題展開談論，並提到安東河回村、陶山書院、月映橋等安東聞名遐邇的觀光名勝與古蹟。

南韓總統辦公室發言人姜由楨在書面簡報表示，「兩位領導人即便不是主流政治人物，但卻能成功跨越無數困境，最終獲得國民的選擇，成為國家領導人。」

▲▼日本第一夫人石破佳子、南韓第一夫人金惠慶體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

▲日本第一夫人石破佳子、南韓第一夫人金惠景體驗日韓兩國傳統結繩技藝，合影留念。（圖／VCG）

另外，南韓第一夫人金惠景（前譯金惠慶）也在晚宴提到，石破茂去年當選日本自民黨總裁時，其夫人石破佳子感動流淚的畫面，表示對此情景「感觸很深」；而石破茂則提到日本江戶時代，朝鮮通信使在兩國溝通所扮演的重要角色，強調日韓穿梭外交的重要性。

報導也補充，在晚宴過後，石破茂、李在明在只有口譯人員的陪同下，前往官邸內的榻榻米房享用餐後酒，雙方彼此累積友誼，時間長達30分鐘。

►日韓建交60周年！李在明「打破慣例」訪日會晤石破茂　發共同聲明

08/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日韓要聞南韓李在明日本石破茂日韓會談晚宴晚宴菜單咖哩飯安東燉雞

