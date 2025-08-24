川普將迎南韓大禮包！最強「經濟使節團」訪美　對美投資恐創新高

▲李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

南韓總統李在明正準備首度以總統身分出訪美國，並將與美國總統川普會談。與此同時，三星、現代、LG、SK等南韓主要企業16位財經界領袖，也組成「史上最大規模」的經濟使節團隨行，外界普遍關注他們是否會在會談中宣布擴大對美投資，以作為打開美韓經貿合作新局的「大禮包」。

根據韓媒《News1》，此次隨同訪美的南韓經濟代表團，產業範圍涵蓋半導體、蓄電池、汽車、造船、航太等領域，幾乎囊括南韓核心產業頂尖財團。

據悉，出席者名單包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、樂天集團會長辛東彬、韓進集團會長趙源泰、CJ集團會長李在賢、GS集團會長許兌秀、LS集團會長具滋殷、斗山能源會長朴智元、Celltrion會長徐廷珍、高麗亞鉛（Korea Zinc）會長崔允範。

以及韓華集團副會長金東官、HD現代副會長鄭基善等重量級企業領袖，還有Naver執行長崔秀妍與韓國經濟人協會會長柳真。

▲三星電子將在美國德州泰勒市興建半導體代工廠。（圖／路透社）

＊半導體與電動車投資最受矚目

三星電子目前在美國德州奧斯汀與泰勒市建設與營運的晶圓代工廠，投資總額高達370億美元。在美方考慮對部分半導體品項課徵關稅的背景下，外界認為三星可能進一步宣布擴產計畫。SK海力士則已決定在印第安納州投資38億7千萬美元興建高頻寬記憶體（HBM）工廠，相關追加計畫同樣備受關注。

汽車領域則由現代汽車集團會長鄭義宣領軍。他早在過去就曾直接向川普承諾210億美元的投資，包括興建鋼鐵廠與擴大美國生產線。由於美國持續推動汽車關稅及在地化政策，市場普遍預期現代汽車可能再度拋出新增投資方案，以確保市場競爭力。

▲南韓在與美國進行關稅談判時，推出「讓美國造船業再度偉大」（MASGA）計畫，盼以重振美國造船業吸引川普。（圖／達志影像）

＊電池、能源與造船合作同步展開

LG新能源（LG Energy Solution）目前正在亞利桑那州興建規模達7兆韓元的電池工廠，整體在美投資總額超過30兆韓元。隨著美國能源儲存系統（ESS）需求上升，LG集團可能會再提出擴充計畫。樂天集團則透過旗下樂天能源材料公司，考慮在美國設廠生產電池核心材料銅箔。

在能源與造船領域，韓華集團副會長金東官及HD現代副會長鄭基善的動向備受矚目。兩人將推進美韓合作造艦計畫「讓美國造船業再次偉大」（MASGA），這是近期美韓關稅談判的核心議題之一。李在明也預計在訪美期間，親自造訪韓華在費城所收購的造船廠，象徵此合作的重要性。此外，GS集團與LS集團也在美國布局能源與電力事業，前者涉及原油與天然氣進口，後者則在維吉尼亞州投資海底電纜廠，並持續擴充電力設備產能。

＊醫藥、生技與文化投資亦不可忽視

Celltrion會長徐廷珍正推動在美國擴建製藥生產線，高麗亞鉛則在關鍵礦物供應鏈上握有優勢，符合川普推動「去中國化」的戰略需求。至於文化產業代表CJ集團，除了食品、製藥在美國已有投資外，旗下娛樂事業更是韓流文化的象徵，也有助於擴展美韓之間的文化交流。

Naver則以數位平台代表的角色加入此次隨行團，未來可能在美國推出包含網漫在內的新服務，強化其全球數位內容版圖。

▲針對關稅談判，南韓公民團體7月30日在美國駐韓大使館前，抗議川普是「巧取豪奪的強盜」。（圖／達志影像／美聯社）

＊南韓「大禮包」能否打動川普？

川普在過去與其他國家領導人會談時，經常以獲取具體投資與協議成果作為「戰利品」展示，若對結果不滿，甚至不惜展現外交上的不快。因此，南韓企業領袖此行所能端出的「投資大禮」，將直接影響美韓峰會的氛圍與成果。

李在明政府希望藉由龐大的企業代表團，展現南韓在半導體、電動車、能源、造船與文化等多面向的實力，並以擴大對美投資的方式，鞏固兩國經貿與安保同盟。至於最終能否如預期打動川普，仍有待雙方在正式會談後揭曉。

