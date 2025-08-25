科學怪兔現身！兔子長角「變殭屍」嚇壞居民　專家曝真相

記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州近期出現一群「長角兔」，照片在社群平台瘋傳，讓原本軟萌的兔子瞬間化身恐怖片角色，甚至被網友封為「科學怪兔」、「惡魔兔」或「殭屍兔」。不過，專家強調，這些異常的角狀增生其實是由一種幾乎無害的病毒造成，對人類與其他動物並沒有威脅。

根據《中央社》報導，這些兔子臉部和頸部長出黑色、尖刺般的疣，看起來就像長了角。一名當地居民形容，牠們嘴巴周圍的黑色突起「像是插滿了牙籤」，這股怪異畫面，引發不少民眾聯想到都市傳說中的「角兔」（jackalope）。

《時代雜誌》與《美聯社》指出，科學家解釋，這些症狀源於「秀普乳突病毒」（Shope papillomavirus），只會感染兔科動物，會造成臉部或身體出現疣狀腫塊，看起來像角或觸手。

Rabbits in Fort Collins are showing unusual horn- or tentacle-like growths caused by rabbit papilloma virus. https://t.co/crbwGEbsId pic.twitter.com/7okjyOM4lU — AccuWeather (@accuweather) August 13, 2025

這種病毒在1930年代由洛克斐勒大學教授秀普（Richard E. Shope）發現，並以他的名字命名。專家補充，這種病毒雖然讓兔子看起來駭人，卻也曾促使研究人員探索乳突病毒與癌症的關聯，甚至幫助理解人類乳突病毒（HPV）與子宮頸癌的發病機制。

美國科羅拉多州公園與野生動物管理局發言人胡斯（Kara Van Hoose）透露，近期接到大量民眾來電詢問，有人嫌噁心不敢看，有人則覺得「超酷，像搖滾金屬封面」。她強調，這種病毒主要透過跳蚤和蜱蟲傳播，夏季特別常見，但不會傳染給人或寵物。

野生動物疾病專家阿基瑞（A. Alonso Aguirre）則指出，若腫瘤出現在兔子後腳，可能會變硬、發白並帶有濕潤表面，通常持續約150天後會消退，但過程相當痛苦。不過只要沒有干擾到視線或進食，兔子的免疫系統通常能自行克服，腫塊最終會消失。

專家呼籲民眾保持距離，不要觸碰或餵食受感染的兔子，因為人類實際上無法提供協助，反而可能造成更多干擾。