台灣恐遭川普出賣！美前官員示警賴清德「3張王牌」：免淪犧牲品

▲川普可能會為了川習會而出賣台灣。（組圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國智庫布魯金斯研究所學者高登（Philip H. Gordon）日前在《外交政策》（Foreign Policy）撰文指出，川普重返白宮後對盟友承諾不再牢靠，台灣2300萬人恐淪地緣政治下的犧牲品。他提醒，面對不確定的美國態度，台灣選項雖有限，但仍可透過提高國防支出、加大對美投資、以及審慎處理獨立議題三大方向，來降低風險。

高登曾任美國副總統國安顧問，他在文章中直言，川普在烏克蘭議題上展現的混亂外交，已讓歐洲盟友深感不安，台灣更應提高警覺。台灣民眾的疑慮也在上升，近期一份民調顯示，近6成台灣人不再認為美國是可信盟友，較去年增加近10個百分點。

他進一步點出，川普第一任期雖展現對台支持，但如今態度已出現明顯轉變，包括拒絕賴清德總統過境美國、否決台灣防長訪美、批准對中國半導體出口，甚至對台課徵關稅稅率比歐洲、日本、南韓更高。外界憂慮，若川普為了川習會釋出善意，未來不排除縮減對台軍售，甚至公開反對台獨，以換取北京回應。

面對這種不確定性，高登向賴清德建議三張「自保牌」。第一是強化國防，賴清德已承諾將軍費提高到GDP的3%，若依照北約最新定義納入基礎建設，比例可能更高。他建議，追加的特別預算應集中在無人機、無人武器系統、不對稱戰力，以及增加彈藥庫存、防禦設施與民防訓練，避免川普以「負擔不均」為由推卸對台承諾。

第二是擴大對美投資。他舉例，台積電一家公司就占台灣GDP的8%，已承諾在美投入約1650億美元，其中亞利桑那州就有650億，用於半導體與相關科技設施。若能持續擴張並落實這些計畫，將提醒美國各界：台灣不僅是經濟與科技合作的關鍵，更是供應鏈穩定與國家安全的重要夥伴。

第三則是審慎處理獨立議題。高登指出，台灣高層必須謹慎拿捏相關言辭與舉動，避免在錯誤時機挑戰「美國是否會為台灣開戰」的問題。他強調，賴清德主張展現主權正當性無可厚非，但在川普難以預測的情況下，激怒北京反而可能讓美方更難以維持既有承諾。

高登最後警告，川普的不可靠與反覆立場，不僅讓盟友信任度下降，也使台灣陷入險境。若美台關係破裂，甚至出現美國「出賣台灣」的情況，中國恐被誘使採取軍事行動，屆時不僅台灣將付出代價，全球也將承受災難性後果。他呼籲，台灣必須盡最大努力避免這樣的局面發生。