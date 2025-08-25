烏克蘭中立換安全？俄外長再拋條件　轟歐洲領袖：根本不想要和平

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）近日接受訪問時，提出烏克蘭和平的條件，同時矛頭直指歐洲領袖，指控他們根本不想要和平，反而是美國總統川普（Donald Trump）在努力推動談判。

拉夫羅夫NBC節目《Meet the Press》專訪時表示，烏克蘭若要獲得安全保證，必須保持中立、不加入任何軍事聯盟，並維持無核化，且這些安全保證應由聯合國安理會五大常任理事國以及德國、土耳其等國共同承擔，「保證者的任務就是確保一個中立、不結盟、無核的烏克蘭。」

▲俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）



《路透社》先前曾報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的底線包括烏克蘭必須放棄整個頓巴斯（Donbas）地區，放棄加入北約（NATO）的野心，並禁止西方部隊進駐。

在專訪中，拉夫羅夫否認俄軍轟炸平民設施，並反批是烏克蘭攻擊自己人民。他稱俄羅斯情報明確，攻擊目標僅限於軍事工廠、軍事設施以及直接生產烏軍裝備的工業據點。

▲歐洲領袖齊聚白宮陪同澤倫斯基與川普會面。（圖／路透）



拉夫羅夫同時批評法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅茲（Friedrich Merz）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上週齊聚白宮陪同烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與川普會面，「這行為證明他們不想要和平。」

拉夫羅夫反倒稱讚川普推動談判的努力，還直言「川普尊重普丁，因為他捍衛俄羅斯利益」。

對於外界質疑普丁只是「吊著川普」，表面示好卻持續進攻，拉夫羅夫不以為然。他重申俄羅斯也想和平，承認烏克蘭有存在的權利，但同時烏克蘭必須「放手讓人走」，交出2014年俄羅斯吞併的克里米亞，以及自2022年以來被佔領的南部與東部地區，「在克里米亞，他們已經決定要屬於俄羅斯文化。」

美方則表態會繼續努力推動對話。副總統范斯（JD Vance）在同一節目中回應，強調俄羅斯首次在三年半的戰爭中對川普做出重大讓步，承認無法在基輔扶植傀儡政權，也接受未來和平協議需納入某種安全保證。

不過他提醒，和平進程往往斷斷續續，不可能一夜之間解決，「我們還會繼續嘗試，因為外交是結束戰爭的唯一辦法。」