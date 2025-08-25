國民兵部署華府還不夠！　川普點名巴爾的摩「下個目標」

▲川普考慮派遣國民兵進駐巴爾的摩。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度針對民主黨執政城市出手，最新目標是馬里蘭州的巴爾的摩。他在社群媒體上放話，若州長摩爾需要協助，他將考慮派遣國民兵（National Guard）進駐，快速清理犯罪。

根據BBC報導，川普在Truth Social發文直言，「如果摩爾需要幫忙，就像紐森（Gavin Newsom）在洛杉磯時一樣，我會派部隊過去，就像現在在華盛頓特區的做法，很快就能將犯罪清乾淨。」此舉被視為川普持續推動擴大國民兵部署的最新動作。

▲目前川普已在華府部署約2000名國民兵。（圖／路透）



摩爾（Wes Moore）則嚴詞批評，指川普對犯罪的談話顯得非常無感又無知，反嗆對方只是一再重複刻板印象，「那是因為他們根本沒走過我們的街道，沒待在我們的社區，卻樂此不疲地重複那些陳腔濫調。」

據悉，川普此番言論就是回應摩爾日前邀請他參與「安全散步」（safety walk）的來信，川普甚至形容那封信惡意且挑釁，「身為總統，我更希望他先把這場犯罪災難清乾淨，再等我去『散步』。」

目前川普已在華府部署約2000名士兵，白宮表示行動展開後已有數百人遭逮捕。川普更在白宮橢圓形辦公室宣稱，行動帶來完全的安全，還直言，「華府以前是個地獄洞（hellhole），但現在安全了。」

五角大廈上週證實，原本在首都不配槍的士兵，接下來將開始攜帶武器。不過這些由共和黨執政州派出的部隊，目前僅駐守在地標附近，尚未直接參與執法。

▲接下來幾週內，全美大約有19個州將會動員多達1700名國民兵。（圖／路透）



華府市警局（MPDC）數據顯示，暴力犯罪自2023年高峰後逐年下降，2024年更創下30年新低，今年截至目前也持續下滑，暴力犯罪比去年同期減少26%，搶劫案更下降28%。

根據美國媒體報導，接下來幾週內，全美大約有19個州將會動員多達1700名國民兵。

然而，川普仍暗示可能在紐約及芝加哥部署部隊，引發民主黨州市領袖連番砲轟。伊利諾州州長普利茨克（JB Pritzker）直言這是濫權，民主黨籍眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）則強調，川普根本缺乏法律授權。

傑佛瑞斯指出，川普甚至無視巴爾的摩去年創下「50多年來最少謀殺案」的事實，卻硬要製造危機。

根據《華盛頓郵報》與沙爾學院（Schar School）最新民調，近八成居民反對派遣國民兵或聯邦部隊，顯示當地民意與川普的部署計畫背道而馳。