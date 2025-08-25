　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國民兵部署華府還不夠！　川普點名巴爾的摩「下個目標」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普考慮派遣國民兵進駐巴爾的摩。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度針對民主黨執政城市出手，最新目標是馬里蘭州的巴爾的摩。他在社群媒體上放話，若州長摩爾需要協助，他將考慮派遣國民兵（National Guard）進駐，快速清理犯罪。

根據BBC報導，川普在Truth Social發文直言，「如果摩爾需要幫忙，就像紐森（Gavin Newsom）在洛杉磯時一樣，我會派部隊過去，就像現在在華盛頓特區的做法，很快就能將犯罪清乾淨。」此舉被視為川普持續推動擴大國民兵部署的最新動作。

▲▼目前川普已在華府部署約2000名國民兵（National Guard）。（圖／路透）

▲目前川普已在華府部署約2000名國民兵。（圖／路透）

摩爾（Wes Moore）則嚴詞批評，指川普對犯罪的談話顯得非常無感又無知，反嗆對方只是一再重複刻板印象，「那是因為他們根本沒走過我們的街道，沒待在我們的社區，卻樂此不疲地重複那些陳腔濫調。」

據悉，川普此番言論就是回應摩爾日前邀請他參與「安全散步」（safety walk）的來信，川普甚至形容那封信惡意且挑釁，「身為總統，我更希望他先把這場犯罪災難清乾淨，再等我去『散步』。」

目前川普已在華府部署約2000名士兵，白宮表示行動展開後已有數百人遭逮捕。川普更在白宮橢圓形辦公室宣稱，行動帶來完全的安全，還直言，「華府以前是個地獄洞（hellhole），但現在安全了。」

五角大廈上週證實，原本在首都不配槍的士兵，接下來將開始攜帶武器。不過這些由共和黨執政州派出的部隊，目前僅駐守在地標附近，尚未直接參與執法。

▲▼目前川普已在華府部署約2000名國民兵（National Guard）。（圖／路透）

▲接下來幾週內，全美大約有19個州將會動員多達1700名國民兵。（圖／路透）

華府市警局（MPDC）數據顯示，暴力犯罪自2023年高峰後逐年下降，2024年更創下30年新低，今年截至目前也持續下滑，暴力犯罪比去年同期減少26%，搶劫案更下降28%。

根據美國媒體報導，接下來幾週內，全美大約有19個州將會動員多達1700名國民兵。

然而，川普仍暗示可能在紐約及芝加哥部署部隊，引發民主黨州市領袖連番砲轟。伊利諾州州長普利茨克（JB Pritzker）直言這是濫權，民主黨籍眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）則強調，川普根本缺乏法律授權。

傑佛瑞斯指出，川普甚至無視巴爾的摩去年創下「50多年來最少謀殺案」的事實，卻硬要製造危機。

根據《華盛頓郵報》與沙爾學院（Schar School）最新民調，近八成居民反對派遣國民兵或聯邦部隊，顯示當地民意與川普的部署計畫背道而馳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡
欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏
以色列「空襲葉門」　轟炸總統府
快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆
擾動一個接一個！　可能成颱時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭中立換安全？俄外長再拋條件　轟歐洲領袖：根本不想要和平

國民兵部署華府還不夠！　川普點名巴爾的摩「下個目標」

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

俄烏新一波換俘　雙方各釋放146人

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

澤倫斯基喊話普丁盡快會談　俄反批西方阻撓談判

和平協議須含強大安全保障　加國總理：不排除向烏派遣維和部隊

韓中關係回正軌？　南韓總統李在明一封信可能成關鍵

南韓總統李在明訪美！　川普可能瞄準北韓「大突破」

川普再出手！　芝加哥、紐約恐部署數千國民兵

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

烏克蘭中立換安全？俄外長再拋條件　轟歐洲領袖：根本不想要和平

國民兵部署華府還不夠！　川普點名巴爾的摩「下個目標」

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

俄烏新一波換俘　雙方各釋放146人

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

澤倫斯基喊話普丁盡快會談　俄反批西方阻撓談判

和平協議須含強大安全保障　加國總理：不排除向烏派遣維和部隊

韓中關係回正軌？　南韓總統李在明一封信可能成關鍵

南韓總統李在明訪美！　川普可能瞄準北韓「大突破」

川普再出手！　芝加哥、紐約恐部署數千國民兵

「全新一代MG4休旅」大陸20天訂單破3萬張！入手價折合新台幣31萬

烏克蘭中立換安全？俄外長再拋條件　轟歐洲領袖：根本不想要和平

8月25日星座運勢／水瓶前任主動聯繫想敘舊　獅子座被告白機會大增

道奇國西封王亮燈M31！大谷翔平第45轟　帥氣回敬噓聲教士球迷

快訊／女生喊救命！　台中出租套房大火情侶雙亡

冷心低壓來襲！　午後雷雨加劇可能又下冰雹

國民兵部署華府還不夠！　川普點名巴爾的摩「下個目標」

都更夢碎！　宣明智父子公司遭詐

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

國際熱門新聞

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

電梯隨機砍死24歲女！癡漢「跟蹤50分」刺胸

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

南沙群島填海造陸　越南將超越中國

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

以色列打擊胡塞武裝「空襲葉門首都」　轟炸總統府所在地

男童買麵包少1元　店員拒賣秒丟垃圾桶

李在明訪美！川普可能瞄準北韓大突破

寺廟性侵殺人？男稱20年埋上百女屍　真相曝

台灣恐遭川普出賣　他示警賴清德「3張王牌」

劍魚將登陸！越南擬撤50萬人　航班取消

韓中關係回正軌？李在明信可能成關鍵

日本警方出手　男機場亂丟行李箱遭送辦

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

更多熱門

相關新聞

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

俄烏和談再拖　美副總統幫俄說話：莫斯科已作出重大讓步

美國副總統范斯（J.D. Vance）表示，俄羅斯就談判解決與烏克蘭的戰爭已作出「重大讓步」。雖然目前尚無明顯跡象顯示衝突即將結束，他對於和平進展充滿信心。

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

威廉波特少棒台灣擊敗美國！　睽違29年抱回總冠軍

李在明訪美！川普可能瞄準北韓大突破

李在明訪美！川普可能瞄準北韓大突破

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

川普出手！芝加哥紐約恐部署數千國民兵

嗆黃國昌龜縮　林淑芬：為何穿美國人阿爸救生衣？

嗆黃國昌龜縮　林淑芬：為何穿美國人阿爸救生衣？

關鍵字：

美國川普國民兵巴爾的摩北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

台中男陳屍醫院門口！昨天路倒被送醫

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

台南三寶媽激戰游泳教練　滑進摩鐵多次！尪告小王竟慘敗

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面