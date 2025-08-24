普吉島也有！絕美「藍龍」雨後沖上海灘　當局急示警：劇毒別碰





▲泰國普吉島海灘也出現「藍龍」。（圖／翻攝臉書กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง，下同。）

記者吳美依／綜合報導

泰國普吉島（Phuket）也發現「藍龍海蛞蝓」（blue dragon），這種罕見的海洋生物外型美麗，卻具有致命威脅，接觸後可能引發劇烈皮膚反應，讓當局緊急呼籲遊客「切勿觸碰」。此前，西班牙東南部海灘也出現這種有毒生物，促使當局發布禁泳令。

Thaiger與曼谷郵報報導，近期大雨過後，普吉島卡隆海灘（Karon Beach）出現多起「藍龍海蛞蝓」出沒案例，這種生物體型嬌小且呈現寶藍色澤，專門捕食有毒水母、尤其擁有「世界第三毒」稱號的藍瓶僧帽水母，並且會把獵物刺細胞集中到自身組織，使其毒性可能超過原本的獵物。

一旦被「藍龍海蛞蝓」螫傷，可能引發劇痛、噁心、嘔吐、灼傷、紅疹、皮膚刺激，甚至急性過敏等，類似於水母螫傷的反應。儘管這種生物罕見且不具攻擊性，但意外接觸仍可能引發劇烈的皮膚反應。

泰國疾病管制部（DDC）及海洋與海岸資源部發布聯合聲明，證實「藍龍」現蹤普吉島，建議遊客採取預防措施，包括穿著防護式泳裝、避免在大雨後游泳、僅在指定安全區域游泳、嚴格遵守警告標示和官方指示。

此外，普吉島當局也提供緊急處置指南，若游泳時感到灼傷或疼痛，應立即離開水域並撥打1669急救專線。政府副發言人阿努庫爾（Anukool Pruksanusak）特別提醒，「切勿用清水或酒精處理傷口，應使用濃度4至6%的醋酸至少30秒，若疼痛持續須緊急就醫。」

