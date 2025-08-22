今晚11：00鬼門開「注意十大禁忌」　一票人不信：都做過沒出事

▲今年鬼月晚了一個月。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

今（22日）晚上11:00即是鬼門開，今年因閏六月的關係，鬼門因此晚了一個月開啟，一路到9月21日晚間11點才會關閉。對此，有網友熱心提醒，鬼月有10大禁忌，包括減少公仔與娃娃擺放、不宜搬家、避免游泳等，引來網友直言，「我全部都做過了，沒出過事」、不去游泳我真的會熱死欸」。

有網友在Threads表示，今天晚上鬼門開，提醒民眾鬼月10點禁忌，包括大家熟知的「 不宜晾曬衣物」、「不要靠著牆」、「夜間不宜吹口哨、發出鈴鐺聲、大聲喧嘩」、「避免夜遊」、「避免游泳」、「 避免談論鬼怪」、「晚上不宜前往醫院、廟宇」、「不宜搬家或結婚」、「慎用紅色物品」及「減少公仔與娃娃擺放」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一票網友紛紛反問，「那我一大堆娃娃跟公仔要放哪，丟天台嗎」、「在醫院上班的怎麼辦」、「不宜搬家，大一新生是要怎樣？當天來回喔」、「很難因為農曆七月而將娃娃搬來搬去」、「我床就靠牆，怎樣？要站在我頭上嗎」、「靠X，不去游泳我真的會熱死欸」。

除了避免去山上，也有人直呼，不信這些禁忌，「我全部都做過了，沒出過事，除了夜間活動，因為我不擾民」、「聽過晚上不能剪指甲？拜託都2025年了還在迷信，但有的時候，真的不宜做一些事情，譬如半夜騎山路之類的，可能會碰到不乾淨的東西」。

由於今年閏六月的關係，鬼門開也往後推移，網路瘋傳「好兄弟多餓了一個月可能更餓更兇？」對此，民俗專家柯柏成回應，「這純屬臆測而已」，因為曆法的循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。

值得注意的是，柯柏成提醒屬蛇且為農曆正月出生之人，要注意車關、遠離水邊，就怕農曆7月容易有意外發生。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。