泰女遭「撿屍性侵」怪餐廳未阻止　亂刀砍死無辜老闆娘

▲嫌犯認為，都是老闆娘沒有阻止男子將她帶走，才會害她被性侵，因此持刀報復 。（圖／翻攝自Facebook／Nonthawat Wisutthipat）

記者王佩翊／編譯

泰國甘烹碧府發生駭人命案，一名32歲女子持刀攻擊當地一間餐廳的62歲女老闆，導致被害人傷重不治。經過警方調查，兇嫌日前曾在這間餐廳喝醉後，遭人撿屍性侵，認為都是老闆娘沒有阻止對方將爛醉的她帶離，才會害她被性侵，因此持刀報復，將被害人砍死。

根據The Thaiger報導，警方接獲通報後趕往甘烹碧府的一間餐廳，然而餐廳女老闆米娜（Meena）身上多處被砍，雖緊急送往醫院搶救，但仍傷重不治。

警方指出，當時餐廳內一名61歲女顧客發現米娜多處中刀後，隨即通報警察，她與被害人的姪女原本打算將人送醫，但是米娜已經因嚴重失血失去意識。

警方調閱監視器後，鎖定嫌犯是獨自到餐廳喝酒的32歲女子賈魯婉（Jaruwan）。她在店內點了2瓶啤酒與食物，隨後突然對米娜痛下殺手，並騎機車逃離現場。警方循線追到她住處，當場將人帶回警局偵訊。

報導指出，審問持續超過2小時，最後將她拘留。然而在面對媒體詢問犯案動機時，賈魯婉拒絕回應，她僅稱，「我一整晚都沒睡，不想說話，很累。」態度相當冷淡。

警方雖然未公布審訊細節，但當地居民透露，疑似與另一起性侵案有關。賈魯婉8月18日曾到同一家餐廳喝酒，但卻喝到爛醉，隨後有另一名男顧客加入她。當天晚上11時，賈魯婉被男顧客帶離餐廳，隨後在酒醉的狀態下遭到對方性侵。

居民指出，賈魯婉或許因為心中不滿，認為餐廳老闆當時沒有阻止那名男子將她帶走，才懷恨在心。而監視器也的確拍到當天她被男子攙扶、帶離餐廳的畫面。