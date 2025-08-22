被控冒犯君主罪！　泰國前總理戴克辛「獲判無罪」

▲泰國前總理戴克辛22日獲判無罪。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）22日在曼谷的法院獲判無罪，擺脫了冒犯君主罪的指控。這項判決不僅讓他免於最高15年刑期，也為長期在泰國政壇舉足輕重的戴克辛家族解除一大威脅。

根據《法新社》報導，現年76歲的戴克辛2015年接受南韓媒體專訪時曾暗示，樞密院支持2014年的軍事政變，間接導致其妹妹、前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）下台，因此在2016年遭軍政府以刑法第112條（俗稱冒犯君主罪）起訴。

根據泰國法律，批評國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）及王室成員屬於刑事犯罪，將面臨刑罰。戴克辛原本則是面臨最高15年的有期徒刑。

法院22日審理後認定，檢方證據不足以證明戴克辛違法，最終裁定無罪。戴克辛的律師溫雅特（Winyat Chatmontree）向媒體表示，「法院駁回指控，證據不成立。」戴克辛本人則在律師之前離開法院，對媒體簡短表示案件已經駁回，未再多談。

此判決也被外界視為戴克辛家族持續掌控泰國政局的一大轉折點，未來家族政治版圖動向備受關注。不過戴克辛的女兒貝東塔目前則因陷入與柬埔寨參議長洪森的電話門醜聞，被要求暫停總理一職。

儘管如此，貝東塔早已預料自己可能會被停職，因此趁著內閣改組，繼續留在內閣擔任文化部長。貝東塔21日則親自出庭為自己作證。