國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸南部外海21日上午發生規模5.4地震，震源深度約10公里。泰國地震觀測部門表示，這場地震的震央就在泰國達府美索（Mae Sot）西南方約211公里處，首都曼谷部分地區出現有感搖晃，當地民眾緊急撤出大樓。

泰媒The Nation Thailand、Thai Enquirer等報導，泰國目前並未傳出地震相關災情或是影響，但曼谷部分地區感受到搖晃，持續大約10秒鐘，當地居民逃出所在建築物。部分上班族形容，有感受到輕微暈眩，天花板燈具搖晃，狀況與過去的地震相似。

Khaosod English指出，曼谷一棟11層樓建築物也在晃，吊燈搖擺，另外一棟12樓建築物水箱的水面出現些微波動。當局正緊盯狀況並評估潛在影響。

▼緬甸外海地震，泰國曼谷也在晃。（圖／翻攝自Earthquake TMD）

▲▼ 。（圖／）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

地震泰國曼谷緬甸東南亞要聞

