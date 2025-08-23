絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙！泳客急撤　全面禁止下水

記者張方瑀／綜合報導

西班牙東南部塞古拉河畔瓜爾達馬爾（Guardamar del Segura）本週稍早在維韋爾斯海灘（Vivers Beach）外海發現兩隻有毒海洋生物「藍龍海蛞蝓」（blue dragon），市府緊急對全市海灘發布禁泳令，並升起紅旗警示，嚇得遊客與泳客急撤。

根據《紐約郵報》報導，瓜爾達馬爾位於托雷維耶哈（Torrevieja）以北、地中海白色海岸（Costa Blanca）一帶。警方在臉書公告表示，基於民眾安全考量，所有市轄海灘全面禁止下水，直至另行通知。

▲有毒生物「藍龍海蛞蝓」現蹤西班牙。（圖／翻攝自Facebook／Policía Local Guardamar）



所謂「藍龍」其實是學名為Glaucus atlanticus的海蛞蝓。體長僅約3到4公分，外型以鮮藍色與翼狀觸手著稱，在地中海並不常見，通常漂浮於大西洋、太平洋與印度洋的熱帶與溫帶海域表面，夢幻外觀背後，是牠們相當致命的防禦機制。

藍龍以有毒獵物為食，例如有「世界第三毒」之稱的僧帽水母。藍龍會將獵物的刺細胞集中到自身組織，使其毒性可能超過原本的獵物。一旦螫傷人類，可能引發劇痛、噁心、嘔吐、皮膚刺激，甚至急性過敏反應。

市長薩埃斯（José Luis Sáez）證實目擊通報後，立即下達紅旗關閉海灘，並啟動「預防性部署」，沿岸持續監測是否有更多個體出現。當局同時提醒，若出現被螫或皮膚不適，請以鹽水沖洗並儘速就醫。

雖然在這一帶屬於罕見案例，但藍龍現身再度凸顯海洋生態的不確定性升高，可能與氣候變遷及洋流轉變有關。

以陽光、岩岸與金色沙灘聞名的瓜爾達馬爾（Guardamar del Segura）每年吸引成千上萬觀光客，這回恰逢旅遊旺季被迫封閉，地方官員強調，公共安全仍是首要考量。