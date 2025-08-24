　
政治

大罷免大失敗　日學者：民進黨10年優勢終結，台灣政治進入新時代

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲兩次大罷免結果31比0確定大失敗，日本學者分析「民進黨過去10年的相對優勢已宣告終結」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

核三重啟公投23日結果出爐，同意票434萬張、不同意票151萬張，同意票未達500萬門檻而未通過，大罷免7名藍委則是7比0全部安全過關。對此，長期關注台灣政治的日本學者小笠原欣幸表示，這次選舉結果顯示，民進黨過去10年的相對優勢已宣告終結，台灣政治進入朝野勢均力敵的時代。

小笠原欣幸23日晚間在臉書表示，這次公投內容為要求「重啟5月停機的核三發電廠」，實質上是在對民進黨政府推動的非核家園路線進行公決，這次的提案是由在野黨民眾黨所發起，國民黨表態支持，民進黨則持反對態度，形成朝野對決的局面，

小笠原欣幸指出，公投結果同意票為434萬多張、不同意票為151萬多張，同意票雖然大幅領先不同意票，但由於未達選舉人總數四分之一門檻，因此未能通過。本次的投票率為29.5%，相較於2021年公投的41.1%投票率，下降幅度相當明顯。

罷免投票則是繼7月26日針對24個選區進行投票後，這次進行的是剩下的7個選區，對象皆為國民黨立法委員，結果罷免通過數為零，若以本次7個選區整體計算，同意罷免為33.9%，不同意為66.1%。上一次為42.5%對57.5%，這次國民黨的領先幅度進一步擴大，可說是獲得比上一次更為壓倒性的勝利，也可以解讀為民進黨支持者的投票意願降低。

小笠原欣幸說，這次罷免投票的勝負早在7月26日的24個選區投票後就已決定，8月23日的7個選區可說是所謂的「消化試合」，國民黨支持者士氣高昂，民進黨支持者則意興闌珊，他7月就已評價，大罷免將對賴清德政府及民進黨造成重大打擊，如今看起來不必再特別修正。

至於核三重啟公投，小笠原分析，公投結果顯示，要求執政黨轉變非核政策的聲音佔了壓倒性多數，若觀察台灣輿論趨勢，2010年代民調顯示支持非核的比例較高，但最近顯然發生逆轉，執政黨的非核政策確實面臨逆風挑戰，原因在於半導體、AI相關產業產生大量電力需求，但太陽能、風力發電的進度落後於原訂計畫，實際上必須大幅仰賴火力發電，再加上太陽能板引發環境與貪腐等疑慮，導致民眾產生擔憂。

小笠原最後說，2025年的「夏之陣」以執政黨大敗、在野黨大勝收場，顯示民進黨從2014年至2024年相對優勢的10年已經落幕，台灣政治進入朝野勢均力敵的時代，但其實雙方都有各自的課題仍必須面對，他直言「能從這次『夏之陣」中獲得正確教訓的陣營，將更有機會獲得2028年的勝利」。

08/22 全台詐欺最新數據

