政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批黃國昌花國庫11億作秀！　吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

針對8月23日第二波立委罷免案與核三延役公投皆未通過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「錯的事不會因為投票贏就變對的，對的事也不會因為投票輸就變錯的。」她直指，民眾黨主席黃國昌推動核三延役公投，雖拿下434萬張同意票，最終卻因未達通過門檻，遭七成民意以「不投票、不支持」方式打臉，是場「詐騙公投」。

吳思瑤在臉書發文指出，國庫花費11億辦理一場無法通過的公投，僅為黃國昌一人作秀買單，結果卻還輸不起，事後揚言要修《公投法》，試圖修改遊戲規則「投到贏」。她批評，這種因失敗而想改法的行徑，是對民主的扭曲與誤用。

針對國民黨發動的32件罷免案全數未過關，吳思瑤強調，即使國民黨聲稱「罷免是贏了」，也不代表國民黨主席朱立倫有權要求總統賴清德干預司法，「釋放偽造連署的國民黨工、釋放民眾黨前主席柯文哲」。她直言，司法不是政治交換的工具，更不是政黨和解的籌碼。

吳思瑤呼籲藍白兩黨主席不應將投票結果超譯為政治籌碼，甚至將之當作威脅工具或議價條件，這樣的操作只會讓民主變質。她表示，民進黨對823的投票結果「虛心接受民意的選擇」，但也對藍白的政治解讀表達嚴正不滿。

民進黨屏東縣立委鍾佳濱也指出，2021年核四重啟公投時，屏東投票率達四成，但此次核三延役公投僅有三成，雖然整體同意票略增1萬票，但不同意票則銳減8萬票。他認為，這反映出支持者熱情不足，是值得民進黨內部深刻檢討的警訊。

吳思瑤最後強調，民主不是用來操作、扭曲、交易的工具，若政黨一再錯解民意、操弄程序，只會讓人民對民主失去信任。她呼籲各方回歸理性，尊重真正來自人民的聲音。

08/22 全台詐欺最新數據

520 2 7597 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

