藍委31人罷免全數失敗＋核三公投未過　外媒反應一次看

▲兩波大罷免結果最終以31比0收場。圖為國民黨支持者聚集在台北，參加反對罷免運動的集會。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

台灣7位國民黨立委罷免案23日全數未過關，連同先前24名藍委在7月26日首波投票中全數挺過，至此兩波罷免案共31名藍委皆成功保住席次。外媒普遍認為，此結果顯示選民拒絕民進黨翻轉立法院的企圖，恐讓台灣政治僵局持續，並使國防預算、能源政策等重大議題的推動更加艱困。

美聯社指出，民進黨去年國會大選失利後，連續兩次嘗試重掌立法院都以挫敗收場，凸顯執政黨在國會依舊處於少數。彭博則分析，罷免案失敗意味在野黨勢必繼續挑戰總統賴清德，未來關鍵焦點包括明年度總預算、國防開支及大法官人事同意案。行政院日前通過2025年度總預算案，其中國防經費占GDP達3.32%，但在野黨掌控立院下，勢將面臨冗長協商。

外媒分析，多數選民對於罷免案結果早有預期，加上政黨未大力動員，導致投票率不高。部分評論指出，選民對賴總統過度聚焦兩岸議題而忽略民生經濟感到倦怠，也使民進黨難以凝聚更多支持。日本《讀賣新聞》則形容，連續兩波罷免案後，立法院依舊維持「朝小野大」的扭曲格局，賴總統近期民調亦下探上任以來新低。

▲罷免支持群眾。（圖／路透）

除了罷免案外，同日舉行的「核三廠重啟公投」也因投票率不足門檻而未獲通過，不過結果顯示同意票多於不同意票，相關辯論仍將延續。法新社指出，國民黨主張核電對能源安全有必要性，民進黨則重申「安全第一」，除非確保核安與核廢料處理問題，否則不支持重啟。

賴總統晚間於總統府表示，對罷免與公投結果予以尊重，並強調理解社會對能源多元化的期待，但再次重申「核能安全是科學問題，不會在一場公投就徹底解決」。他同時透露，行政團隊將進行必要改組，以提升效率並強化施政感受度。

多家外媒報導，台灣當前同時面臨中國軍事壓力與能源轉型挑戰。美國福斯新聞強調，台灣在石油與天然氣高度依賴進口下，若缺乏核能作為支撐，將使能源安全風險進一步放大。觀察人士認為，民進黨在連續罷免挫敗後，如何兼顧國防強化與能源政策調整，將是賴政府未來最艱困的考驗之一。