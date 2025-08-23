男主管群組傳「裙底照」　為女同事外貌打分數！7人慘被開除

▲ 男主管在群組對女同事品頭論足，全數遭到開除。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一家污水處理公司傳出職場性騷擾醜聞，多名男性高階主管因在WhatsApp群組為女同事外貌「打分數」並發表性騷擾言論，全數遭到開除。其中2名資深主管不服提告敗訴，但法官認定即使程序有瑕疵，他們仍難逃被解雇的命運。

《每日郵報》報導，這起事件發生於賽萊默污水處理公司（Xylem Water Solutions），總經理夏普（Richard Sharp）及銷售行銷總監路易斯（Dean Lewis）等7人，在名為「賽萊默大屠殺」（Xylem Massacre）的群組中為女同事打分數，以1到10分評比女性員工外貌。

此外，這些主管還在群組內討論「裙底風光」照片，並直接點名受害同事姓名；他們甚至分享白雪公主與皮諾丘的色情漫畫，影射公司內特定女員工，並嘲笑公司宣導的性騷擾防治政策。

內部吹哨者於2018年9月向公司檢舉這個充滿「極度冒犯言論」的群組後，公司立即展開調查。人資部門在開設群組的經理工作用手機中發現大量不當訊息，隨即將7人停職處分。

夏普及路易斯不服解雇處分提起訴訟，指控程序不當，聲稱懲處結果「早有預設立場」。就業法庭法官哈格羅夫（Hargrove）也認同程序確實過於「急躁」，但仍駁回兩人請求，強調就算依循正當程序，他們依然會被開除。這起案件2020年在艾克斯特開庭，直到本周才公布最終判決結果。