「處暑」秋意濃！4生肖易生病　養生辦法及禁忌一次看

（示意圖／PIXABAY）

▲節氣來到「處暑」，意味著炎熱離開。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

2025年8月23日04點35分節氣來到「處暑」，「處暑」其實是炎熱離開的意思，這個節氣到了以後，秋意就漸濃，氣溫會逐漸降低。處暑之後陽氣開始減弱、陰氣增長，開放轉為收斂，成長變為成熟。濕氣下降，燥氣上升。「處暑，秋老虎猖狂，天氣炎熱。」氣候特點是白天熱，早晚涼，晝夜溫差大，降水少，空氣濕度低。處暑也是「熱燥」的開始，比夏天的乾燥還要明顯，因此常會感到既熱又乾燥，容易出現皮膚乾燥，口鼻喉嚨乾燥，乾咳無痰，發熱等症狀。天高氣爽中，也含有秋殺之氣，天氣逐漸轉成「晝熱夜涼」型態，養生聚焦於「留意晝熱夜涼」與「持續抗秋燥」。

《易經》中講天人合一，人的氣是天地所賜，養生要根據天地陰陽之氣的變化來進行，四時之中，春溫、夏熱、秋涼、冬寒的氣候變遷，是自然界變化的一個規律，順應自然則養生成功，違背自然則百病迭起。養生就跟做事情一樣，一定要順勢而為，方能成功。

2025年「處暑」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、蛇、猴，不宜參加刺激性或危險性的運動，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。小感冒、小病痛會特別明顯，一些病痛在所難免。

以下從食衣住行育樂探討「處暑」開運養生與禁忌：

一、 食

這個季節仍有暑氣，脾胃功能還是比較弱，不適合吃過於油膩的食物，由於處暑也有「燥」的特點，過食辛辣等刺激性的食物會傷及肺氣，肺氣旺則會傷肝，所以處暑時節的飲食應該「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。中醫理論裡，處暑需益腎養肝，潤肺養胃，清熱交神，食材的運用如下：枸杞、紅棗、甲魚，能益腎養肝；梨、蜂蜜、海帶、海蜇、黃瓜，可潤肺養胃；蓮子、百合、銀耳、芹菜，助清熱安神。除了以上的食物外，還需要多喝溫開水，少喝寒冷的水，防止寒冷傷肺，多吃當令水果防燥邪，比如哈密瓜，梨，葡萄等。

二、 衣

處暑到了以後，天氣就會逐漸變涼，要從防暑降溫慢慢轉向防寒保暖；最需要注重肚臍的保暖，因為肚臍部位的表皮最薄，皮下又沒有脂肪組織，更容易被寒氣入侵。不管男女，都要保護好肚臍，尤其是女人們，別再穿露臍裝了。

三、 住

寒氣一旦從肚臍侵入到身體裡面以後，如果寒氣直衝腸胃，則可能發生腹痛、腹瀉等問題，甚至還會出現嘔吐，如果寒氣大量積累在小腹部位的話，則會導致泌尿生殖系統出現問題，在晚上氣溫比較低的時候，要記得給自己的腰腹部蓋上被子或小毯子。溫差大易感冒，家裡的冷氣溫度設定不能太低，應適時調整，進出室內外溫差過大，忽冷忽熱，易引發感冒，而過敏性鼻炎、咳嗽及哮喘者也易發作，身體體質偏燥熱的人，容易出現肌膚、鼻腔、口舌乾燥、便祕等症狀。

四、 行

早睡早起的良好生活作息，讓身體得到完整的睡眠，自然避免陰虛火旺，能強健益氣。早睡可以收斂陰氣，早起可以舒展陽氣。若經常熬夜，體內的陽氣損耗就變多，秋季是需要收斂陽氣的。另外，除了不要熬夜之外，還應該堅持午休，讓睡眠更加充足一些。

古人在睡眠養生法中還強調了子午覺的重要性（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點），認為子午之時，陰陽交接，極盛及衰，體內氣血陰陽失衡，必欲靜臥，以候氣復。中午12至13點，是人體交感神經最疲勞的時間，老年人睡子午覺可降低心、腦血管病的發病率。因此，子午覺即有防病保健的意義，又符合養生道理。老年人的氣血陰陽俱虧，會出現晝不精，夜不瞑的少寐現象，老年人宜「遇有睡意則就枕」，這才符合養生學的觀點。

五、 育

進行輕緩運動，適量運動本是好事，可以促進血液循環，增進新陳代謝。但如果過量運動，尤其是劇烈運動，反而是傷身的。春生夏長秋收冬藏，秋天本該收斂陽氣了，過量運動卻會消耗陽氣。

六、 樂

白天熱，早晚涼，晝夜溫差大，情緒容易起伏，要保持快樂心情，這樣精神心緒都穩定，得以開心、用心，神清氣爽好運自然來。

