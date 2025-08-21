不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

▲女子不滿另一半偷用她的護髮霜，決定報復。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

英國34歲女護理師艾瑟頓（KateAtherton）因不滿同性伴侶狂用自己的護髮霜，直接把半瓶脫毛膏與護髮霜混合，造成對方大量掉髮。近期當地法院審理這起案件，法官痛斥艾瑟頓的行為惡毒又卑劣，最終依法判她12個月有期徒刑，還得接受義務勞動及心理輔導課程，並賠償受害者1,500英鎊（約新台幣6萬元）。

根據《每日郵報》報導，近日英國普雷斯頓皇家法院審理一起驚悚案件，當地34歲女專科護理師艾瑟頓，與同性伴侶居住在一起，交往4年間，她發現另一半會偷偷使用自己購買的護髮霜，對方的舉動竟埋下她復仇的種子。艾瑟頓趁護髮霜用掉一半後，把脫毛膏倒入混在一起，使伴侶在不知情下使用。

當艾瑟頓的伴侶使用「加料」的護髮霜持續一段時間，她的頭髮開始大把大把掉落，最後只好把頭髮剃光，這使得她身心受到嚴重打擊，最後才發現是她枕邊人的惡行所致，決定提告。在庭訊時，艾瑟頓動手前與朋友炫耀自己計劃的錄音檔曝光，「我把護髮霜倒掉一半，加入脫毛膏，等她用了就會掉一堆頭髮。」

受害者在開庭時崩潰表示，與艾瑟頓交往4年，這件事讓她深受打擊，除了頭髮掉落可能得花錢接髮，更令她無法輕信他人，甚至擔心艾瑟頓永遠不會放過自己，對未來充滿恐懼。法官在庭上痛批艾瑟頓的行為卑劣又惡毒，在英國時間15日裁定，依法判艾瑟頓12個月有期徒刑，緩刑18個月，須完成250個小時義務勞動，並接受20天心理輔導課程，且支付受害者1,500英鎊（約新台幣6萬元）賠償金。

