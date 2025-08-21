　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

（示意圖非當事人／photoAC）

▲女子不滿另一半偷用她的護髮霜，決定報復。（示意圖非當事人／photoAC）

圖文／CTWANT

英國34歲女護理師艾瑟頓（KateAtherton）因不滿同性伴侶狂用自己的護髮霜，直接把半瓶脫毛膏與護髮霜混合，造成對方大量掉髮。近期當地法院審理這起案件，法官痛斥艾瑟頓的行為惡毒又卑劣，最終依法判她12個月有期徒刑，還得接受義務勞動及心理輔導課程，並賠償受害者1,500英鎊（約新台幣6萬元）。

根據《每日郵報》報導，近日英國普雷斯頓皇家法院審理一起驚悚案件，當地34歲女專科護理師艾瑟頓，與同性伴侶居住在一起，交往4年間，她發現另一半會偷偷使用自己購買的護髮霜，對方的舉動竟埋下她復仇的種子。艾瑟頓趁護髮霜用掉一半後，把脫毛膏倒入混在一起，使伴侶在不知情下使用。

當艾瑟頓的伴侶使用「加料」的護髮霜持續一段時間，她的頭髮開始大把大把掉落，最後只好把頭髮剃光，這使得她身心受到嚴重打擊，最後才發現是她枕邊人的惡行所致，決定提告。在庭訊時，艾瑟頓動手前與朋友炫耀自己計劃的錄音檔曝光，「我把護髮霜倒掉一半，加入脫毛膏，等她用了就會掉一堆頭髮。」

受害者在開庭時崩潰表示，與艾瑟頓交往4年，這件事讓她深受打擊，除了頭髮掉落可能得花錢接髮，更令她無法輕信他人，甚至擔心艾瑟頓永遠不會放過自己，對未來充滿恐懼。法官在庭上痛批艾瑟頓的行為卑劣又惡毒，在英國時間15日裁定，依法判艾瑟頓12個月有期徒刑，緩刑18個月，須完成250個小時義務勞動，並接受20天心理輔導課程，且支付受害者1,500英鎊（約新台幣6萬元）賠償金。

延伸閱讀
共事超過十年！她自認「和同事感情良好」　遇1事傻眼：唯獨沒有我
文化走味1／百億國發基金打水漂？　文策院拒揭財報遭疑投資大小眼
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐怖台中男持刀砍殺前女友、岳母　黑歷史曝光
李洋傳接運動部長！年收上看600萬　經紀人回應
黃偉哲貼文被翻「去死！祝大家平安」　市府：已要求平台檢討改善
快訊／刑事局新一波刑警大隊長人事令　14人名單曝光
快訊／地震打亂台鐵　4路段慢行延誤
快訊／台64重大車禍　騎士倒地命危
被當山老鼠！　一家五口遭「亮槍拿警棍」攔車
快訊／侯漢廷翻車道歉！　郭智輝回應了
規模5.1極淺層地震！　氣象署：為0121大埔餘震
黃偉哲地震文被FB翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇宣布出手：以後我的活動讓他唱

統一攜中信推出uniopen聯名卡　董座羅智先：對內、對外都是新的連結

原民小子夏令營邁入14年　黃偉哲：孩子是文化傳承的力量

三立台八《百味人生》一開播「AI呈現寶寶落海」　狂掀120萬觀看

始料未及的「信賴危機」　賴清德正在布局「安內」政治棋盤

醉男騎車買酒「一路搖晃」警員面前踩罐還拒測　下場超慘

藍委要求裁撤陸委會　梁文傑：不會矇著眼說中共護照不是護照

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

捅死妻子、小姨子！保護令當廢紙還自稱神經病　土城家暴男續押

基隆港首辦港口設施保全無腳本實兵演習　模擬九大危安情境

【泰格與雪兒】抓包閨密

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

麥當勞CEO認了「賣太貴」　9月起套餐大降價

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

更多熱門

相關新聞

防水外套是「智商稅」？ 紡織業者給答案

防水外套是「智商稅」？ 紡織業者給答案

近期午後常下起雷陣雨，除了通勤的上班族傘不離身，機車族還會準備「防潑水材質」的外套或鞋子。就有一名網友表示，她想買防水外套，卻被朋友吐槽那是繳智商稅，穿上它全身還是照樣被雨淋濕。對此，有紡織業者指出，防水外套除防雨，也能保暖，如果只是要在下雨天騎車穿雨衣就好。

年輕工程師「1症狀」竟是肺結節　醫驚：不寒而慄

年輕工程師「1症狀」竟是肺結節　醫驚：不寒而慄

不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心

不購物沒關係！超商「1暖心公告」外國人直呼貼心

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

關鍵字：

KateAtherton周刊王

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面