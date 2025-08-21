林口「海世界複合式碳烤店」8月底熄燈！網求別關：我每個月吃2次

▲林口「海世界複合式碳烤店」宣布將於8月31日歇業。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

位於新北市林口惠民街上，主打各式新鮮海產吃到飽的「海世界複合式碳烤店」近日在臉書粉專宣布，即將於8月31日歇業。消息傳出，立刻吸引大批饕客留言表示震驚與惋惜，甚至客戶在留言中表示「自己會多來吃」，婉言懇求老闆別關。

「海世界複合式碳烤」總店在宜蘭壯圍經營多年，老闆2022年在林口增設分店，主打每日依當日進貨為準，為客戶提供種類不定各類新鮮海鮮，透過火鍋煮湯、燒烤吃鮮等方式享用美食。店內還提供數十種肉品、菜品以及中式熱炒熟食，再加上成年人千元有找的價格，在網路上頗具人氣。

▲「海世界複合式碳烤店」主打新鮮漁獲吃到飽。（圖／翻攝FB／林口海世界複合式碳烤）

老闆林春熙接受《三立新聞網》訪問時表示，餐廳開幕的第一年就碰上疫情，「光那一年就虧損了幾百萬」，2024年情況稍有好轉，單月最多能吸引5000～6000人用餐。不過今年來客數又再度驟降4成，每月平均只剩下3000人左右。

▲業者表示，去年單月最多能吸引5000至6000人用餐，但到了今年，來客數卻驟降。（圖／翻攝FB／林口海世界複合式碳烤）

林春熙無奈表示，物價、電價齊漲，再加上人力難以招募，以目前的來客量實在賺不了錢。他更透露，林口店自開幕至今累積虧損超過千萬，還不包括當初砸下的5000萬設計、裝潢、設施等各種成本。

即將歇業的消息曝光後，引起饕客們不捨留言：「我真心覺得超讚的店，怎麼可以！？」「太難過了，林口環境比宜蘭好多了，我超喜歡的說」、「火力不是同個階級，我去過宜蘭，覺得林口優質很多」、「我每個月都去一次以上耶……我每個月改去兩次，能不關嗎？」「喔不～我台中人每個月都去一次以上耶」、「有別家沒有的好魚貨，停業太可惜了。」

