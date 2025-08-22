　
23:00鬼門開！情侶鬼月「8大禁忌」一次看　最好別視訊、壁咚

情侶鬼月別亂來！8大禁忌一次看　命理師示警：小心親到好兄弟

▲清水孟國際塔羅小孟老師指出，情侶在農曆7月有8大禁忌。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

國曆8月22日晚間11時將迎來今年農曆7月「鬼門開」，這個月有不少民俗禁忌要注意，民眾也多半抱持敬畏之心，寧可信其有，不輕易冒犯。清水孟國際塔羅小孟老師指出，情侶在鬼月有8大禁忌，其中不要亂「壁咚」，否則一不小心親到「好兄弟」。

【情侶在農曆7月要注意的8大禁忌】

1、情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心可能會親到好兄弟。

2、不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3、情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4、情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5、鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6、鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7、鬼月情人一起遛狗避開公園與河堤，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8、鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

08/21 全台詐欺最新數據

農曆7月情侶禁忌鬼月清水孟老師民俗信仰

