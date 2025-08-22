300年古廟遵循傳統　太平媽祖金印「封鐘鼓」暖眾生

▲西螺福興宮依循舊俗古例，在農曆七月慈悲月前舉行「封鐘鼓」儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆七月俗稱「鬼門開」，民間相信好兄弟會到陽間四處走動，接受善信供養。雲林百年廟宇「西螺福興宮」依循古禮，在農曆七月來臨前舉辦「封鐘鼓」儀式，象徵暫停鐘鼓聲，讓眾好兄弟安心領受祭品，不受驚擾。

儀式於今（22）日登場，由董事長楊文鐘率領董監事及信眾一同祈福，隨後焚香向太平媽稟報封鐘息鼓事宜，再由媽祖金印蓋上封條，正式貼在正殿的鐘鼓上。最後眾人齊行三鞠躬禮，代表圓滿落幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

董事長楊文鐘表示，農曆七月對台灣民間來說，是展現慈悲心的重要月份。福興宮封鐘息鼓，不僅是尊重「有情眾生」，也希望友宮或鄰近神祇來訪時能遵循禮俗，展現體恤與關懷。福興宮建廟300餘年，蘭盆勝會今年逢大月於7月23日辦理，誠摯邀請信眾踴躍參與，一起發揚媽祖「冥陽兩利」的大愛精神。

福興宮指出，鳴鐘擂鼓是為神明晉殿、出宮號召兵馬護駕之作用，許多重要儀典進行與焚疏化帛時，也都會使用鐘鼓。但在農曆七月封鐘息鼓，代表暫停驚擾，讓眾好兄弟能安心享用供品，順利超度解冤，得到救拔。廟方同時強調，普渡除了祈求自身平安，也能做公益、積功德，讓媽祖慈悲的愛傳遞給需要幫助的人。

▲西螺福興宮依循舊俗古例，在農曆七月慈悲月前舉行「封鐘鼓」儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）



▲鳴鐘擂鼓是為神明晉殿、出宮號召兵馬護駕之作用。（圖／記者游瓊華翻攝）