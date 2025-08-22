7月鬼門開「5類人」避免出國！　民俗專家示警：最忌諱講1字

▲鬼門開須注意有些禁忌勿犯。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

今（22）日晚上11點迎來農曆七月初一，也就是俗稱的「鬼門開」，到9月21日，鬼月的氛圍將籠罩人間。民俗專家廖大乙指出，今年的鬼月格外特殊，不僅遇上每180年才出現一次的「雙春閏6月」，也正值季節交替，磁場動盪，點名生肖蛇、豬、虎、猴，以及家中有白事（喪事）者要多留意，盡量別出遠門。

民俗專家廖大乙提醒，今年犯太歲的生肖蛇、豬、虎、猴，以及今年上半年家中有白事（喪事）者，運勢較低迷，甚至會有破財、意外等狀況；應避免在鬼月期間出遠門、出國旅行，若需安排假期，建議以國內行程為主，並盡量避開高山、溪流、海邊等「有山有水」的場所，以防發生「被抓交替」的狀況。

廖大乙表示，農曆7月禁忌多，「不要太鐵齒，寧可信其有」，建議夜間盡量少外出，因晚上陰氣較盛，易引發不利，若必須外出，應避免穿著全黑或全紅的衣物，因紅色象徵「厲鬼」，黑色則可能削弱自身磁場；晚上回家不宜過晚，外出時可戴帽子以護天靈蓋，降低沖煞機會；說話時避免說到「鬼」字而冒犯祂們，可用好兄弟、好姐妹代稱。

農曆7月也是普渡好兄弟的日子，廖大乙提醒，普度供品應擺放在戶外「見天」，切忌放在家中或公司內部，以免好兄弟、好姐妹吃飽後「捨不得離開」。祭拜時，建議準備「空心菜水」，象徵彼此關係如空心菜般「中空」，好兄弟吃飽後便可離去，彼此互不為難，並記得說三句話「有來有分，無來無分，不可亂亂紛紛」，避免好兄弟們「好康道相報」，呼朋引伴。

