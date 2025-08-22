哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

▲哥倫比亞1天內連續發生兩起攻擊事件，一共造成17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

哥倫比亞21日接連發生兩起致命襲擊事件，一架警用直升機遭無人機襲擊，另有一輛裝載炸藥的汽車在空軍學校附近爆炸，一共造成17人死亡。總統培卓（Gustavo Petro）表示，這兩起攻擊疑似是已解散的「哥倫比亞革命軍」（FARC）殘餘勢力所為。

根據《美聯社》報導，最初官方通報有8名警員在直升機襲擊中死亡，並有8人受傷，不過稍早更新消息，經過搶救仍有4人不治身亡，死亡人數上修至12人。當時該架直升機正要飛往安蒂奧基亞省（Antioquia）執行剷除古柯葉的任務，古柯葉是製作古柯鹼的主要原料。

安蒂奧基亞省長安德列斯（Andrés Julián）透露，直升機飛越古柯葉農地時，遭無人機鎖定並攻擊。國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）則補充，初步跡象顯示，襲擊引發直升機起火。

同一天，在西南城市卡利（Cali），一輛載有炸藥的汽車於空軍學校附近引爆，造成5人死亡、超過30人受傷。哥倫比亞空軍表示，暫時無法提供更多細節。

培卓懷疑是國內最大販毒集團「海灣幫」（Gulf Clan）策動襲擊，並指該組織可能因不滿當局近期查扣大批古柯鹼而展開報復。

根據最新情報顯示，FARC殘黨和海灣幫都活躍在安蒂奧基亞省一帶。聯合國毒品與犯罪辦公室的數據也顯示，哥倫比亞的古柯葉種植面積持續擴張，2023年更達到25萬3千公頃，創下歷史新高。