陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕　當地調查：沒老虎出沒紀錄

▲湖北農民自曝遭老虎襲擊，身體留下數道恐怖抓痕。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北鶴峰縣一名村民李先生自曝在山上幹農活時遭到「老虎」襲擊，背部與腰部留下十餘道恐怖抓痕，引起輿論關注。當地公安部和有關單位組成調查組調查顯示，目前確認其確實被野獸所傷，但尚無證據顯示為老虎所為，相關調查仍在進行中。

《極目新聞》報導，事發於鶴峰縣鄔陽鄉高峰村。村民李先生稱，當時突遇強風與響聲，一隻「老虎」撲來，他急忙躲避時跌倒，情急之下用手中鋤頭擊中對方頭部，野獸才逃離，且旁邊似乎還跟著一隻「小老虎」。他表示，對方身上花紋呈黑黃相間。事後，他自行開車到巴東縣金果坪鄉衛生院治療。

當地相關部門負責人指出，李先生確有背部與腰部抓傷，均為皮外傷，狀況穩定，但無法由醫生判定抓痕是否出自老虎。由於缺乏影像證據，目前尚不能確認是已多年未見的華南虎，或其他野生動物。調查人員已進入現場尋找足跡、糞便等痕跡，並走訪周邊村民以核實情況。

據了解，事發地海拔逾1200公尺，四周多懸崖峭壁、人煙稀少，距離湖北木林子國家級自然保護區不遠。公開資訊顯示，鶴峰縣已記錄的陸生野生脊椎動物達303種，其中有豹、林麝、黃腹角雉等國家一級保護動物，以及黑熊、大靈貓等二級保護動物，但並無老虎出沒紀錄。

