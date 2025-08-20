川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」！　披薩店開趴好萌

▲川普的寶貝孫女卡蘿琳娜，長大以後也要當總統。（翻攝laraleatrump IG）

美國總統川普（Donald Trump）的次子艾瑞克（Eric Trump）與妻子拉拉（Lara Trump）育有一雙子女，其中，女兒卡蘿琳娜（Carolina Dorothy）過6歲生日，一家人在披薩店幫她慶生。媽咪還公布她長大後的志向，其中一項就是跟爺爺一樣「當美國總統」。

卡蘿琳娜19日度過6歲生日，爸爸媽媽帶她和7歲的哥哥路克（Eric Luke）到連鎖披薩店Lynora's慶生，一家人唱生日快樂歌，讓卡蘿琳娜吹蠟燭，相當可愛。

▲艾瑞克（右）和妻子拉拉（左二）到披薩店為女兒過6歲生日。（翻攝laraleatrump IG）

▲卡蘿琳娜過6歲生日，被媽媽抱在懷裡，準備吹蠟燭。（翻攝laraleatrump IG）

艾瑞克在寶貝女兒生日當天，於IG貼出她的萌照，包括她穿粉紅色外套、戴墨鏡、穿銀色亮片靴子，頭上戴了爺爺競選帽子，上頭寫有大大的「川普」字樣，模樣超級「瞎趴」。艾瑞克發文：「祝世界上最美麗的小女孩6歲生日快樂！我愛你勝過一切。」

拉拉也在IG分享女兒的多張照片，其中一張是她在學校，手拿一個「當我長大以後，我想成為…」的作業，卡蘿琳娜用橘色彩色筆寫下「啦啦隊隊員」「總統」「媽媽」「運動員」「歌手」，還畫下她心目中長大後成為這些角色的模樣，很明顯她是爺爺的鐵粉。

▲卡蘿琳娜曾在學校作業寫下長大後的志向，其中一個就是當總統。（翻攝laraleatrump IG）

▲卡蘿琳娜是爺爺鐵粉，戴競選帽子拍照，很瞎趴。（翻攝erictrump IG）

拉拉則發文：「希望妳所有最重要的夢想都能成真，我的小女孩卡蘿琳娜，祝妳6歲生日快樂！」網友們紛紛留言，祝卡蘿琳娜生日快樂，還稱讚她的穿搭好可愛，「看那雙銀色靴子」「小公主」「跟媽媽有一樣的品味」「好可愛的小女孩」。

川普總共有11名孫子女，長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；長女伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有3名孩子；艾瑞克與拉拉則育有2名子女。原本卡蘿琳娜是年紀最小的孫輩，但今年5月，川普次女蒂芬妮（Tiffany Trump）生下首胎男寶寶亞歷山大，代表卡蘿琳娜「全家最嫩」的頭銜正式易主。



