　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」　披薩店開趴好萌

川普的寶貝孫女卡蘿琳娜，長大以後也要當總統。（翻攝laraleatrump IG）

▲川普的寶貝孫女卡蘿琳娜，長大以後也要當總統。（翻攝laraleatrump IG）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）的次子艾瑞克（Eric Trump）與妻子拉拉（Lara Trump）育有一雙子女，其中，女兒卡蘿琳娜（Carolina Dorothy）過6歲生日，一家人在披薩店幫她慶生。媽咪還公布她長大後的志向，其中一項就是跟爺爺一樣「當美國總統」。

卡蘿琳娜19日度過6歲生日，爸爸媽媽帶她和7歲的哥哥路克（Eric Luke）到連鎖披薩店Lynora's慶生，一家人唱生日快樂歌，讓卡蘿琳娜吹蠟燭，相當可愛。

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」！　披薩店開趴好萌

▲艾瑞克（右）和妻子拉拉（左二）到披薩店為女兒過6歲生日。（翻攝laraleatrump IG）

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」！　披薩店開趴好萌

▲卡蘿琳娜過6歲生日，被媽媽抱在懷裡，準備吹蠟燭。（翻攝laraleatrump IG）

艾瑞克在寶貝女兒生日當天，於IG貼出她的萌照，包括她穿粉紅色外套、戴墨鏡、穿銀色亮片靴子，頭上戴了爺爺競選帽子，上頭寫有大大的「川普」字樣，模樣超級「瞎趴」。艾瑞克發文：「祝世界上最美麗的小女孩6歲生日快樂！我愛你勝過一切。」

拉拉也在IG分享女兒的多張照片，其中一張是她在學校，手拿一個「當我長大以後，我想成為…」的作業，卡蘿琳娜用橘色彩色筆寫下「啦啦隊隊員」「總統」「媽媽」「運動員」「歌手」，還畫下她心目中長大後成為這些角色的模樣，很明顯她是爺爺的鐵粉。

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」！　披薩店開趴好萌

▲卡蘿琳娜曾在學校作業寫下長大後的志向，其中一個就是當總統。（翻攝laraleatrump IG）

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」！　披薩店開趴好萌

▲卡蘿琳娜是爺爺鐵粉，戴競選帽子拍照，很瞎趴。（翻攝erictrump IG）

拉拉則發文：「希望妳所有最重要的夢想都能成真，我的小女孩卡蘿琳娜，祝妳6歲生日快樂！」網友們紛紛留言，祝卡蘿琳娜生日快樂，還稱讚她的穿搭好可愛，「看那雙銀色靴子」「小公主」「跟媽媽有一樣的品味」「好可愛的小女孩」。

川普總共有11名孫子女，長子小唐納（Donald Trump Jr.）與前妻育有5名子女；長女伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）育有3名孩子；艾瑞克與拉拉則育有2名子女。原本卡蘿琳娜是年紀最小的孫輩，但今年5月，川普次女蒂芬妮（Tiffany Trump）生下首胎男寶寶亞歷山大，代表卡蘿琳娜「全家最嫩」的頭銜正式易主。


更多鏡週刊報導
川普孫女身價6億「搭經濟艙」！被認出求合照　網驚呼：不是該搭私人飛機？
川普緊牽2萌孫登空軍一號！　狂誇11歲孫女「神童級」驚人技能
川普慘遭18歲孫女背叛！　她拍片謝罪「對不起爺爺」理由全招了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《天龍八部》喬峰5年走不出喪妻之痛！　坦言已失業
外資砍倉台股626億元　前三大個股曝
37歲程予希罕見脫了！突破最大尺度　甜笑美貌曝光
仍堆滿3.5萬片破損光電板　環境部再罰業者300萬
新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意
「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里
快訊／三重2男大街互毆！1人噴鼻血倒地　失去呼吸心跳
股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雷擊奪命！日本自衛隊2人受訓「倒地身亡」　解剖證實驚悚死法

等紅燈遭射殺！女網紅命喪副駕　竟是「旁邊行車糾紛」亂開槍

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」　披薩店開趴好萌

貿戰衝擊！中國不買美國大豆　美農民致函川普求救

「翻牆上網」恐關半年、重罰千萬！　緬甸爭議新法上路了

日本再啟動「反傾銷調查」！鎖定台、韓雙酚A　兩大日企聯手控訴

老闆天天逼口愛！　泰女按摩師控訴：為了臥床母親隱忍

喉如刀割！加州「NB.1.8.1新冠毒株」病例成長　疫情升溫機率99%

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

雷擊奪命！日本自衛隊2人受訓「倒地身亡」　解剖證實驚悚死法

等紅燈遭射殺！女網紅命喪副駕　竟是「旁邊行車糾紛」亂開槍

川普孫女慶6歲生日「長大也要當總統」　披薩店開趴好萌

貿戰衝擊！中國不買美國大豆　美農民致函川普求救

「翻牆上網」恐關半年、重罰千萬！　緬甸爭議新法上路了

日本再啟動「反傾銷調查」！鎖定台、韓雙酚A　兩大日企聯手控訴

老闆天天逼口愛！　泰女按摩師控訴：為了臥床母親隱忍

喉如刀割！加州「NB.1.8.1新冠毒株」病例成長　疫情升溫機率99%

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

快訊／北車前「補習街」招牌掉落！警急拉封鎖線...驚險畫面曝

地價稅11月開徵　永慶專家提醒：想節稅不要忘記9/22前申請

手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

赴福岡「這樣飛」超便宜！旅台日本作家曝秘招　一家4口省近6萬元

雷擊奪命！日本自衛隊2人受訓「倒地身亡」　解剖證實驚悚死法

狂爆痘恐是太濕熱　醫揭「2大體質類型」：愛吃冰當心

《天龍八部》喬峰5年走不出喪妻之痛！自嘲「啃老本」現況曝光

海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

買房別衝動！台中捷運宅3站點價差破表　預售、中古30坪差800萬

台北自動化展德國館規模成長16%　18家德商展示智慧製造新技術

【泰格與雪兒】控制狂另一伴

國際熱門新聞

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

輝達等AI概念股漲勢暫歇　美股收低那指重挫300點

更多熱門

相關新聞

中國一船大豆都沒買　美農民求川普救命

中國一船大豆都沒買　美農民求川普救命

中國至今尚未採購將於9月收成的大豆，如今的美國大豆農民已站在貿易與財務危機的邊緣，難以承受美中持久貿易戰。美國大豆協會主席雷格蘭德（Caleb Ragland）19日致函總統川普，敦促美國與中國達成協議，取消關稅，盡可能促成大幅採購美國大豆。

股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶1.88角

股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶1.88角

川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘

川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘

廂型車「清境→武嶺」一路撒冥紙！車主道歉了

廂型車「清境→武嶺」一路撒冥紙！車主道歉了

陸官媒酸：恥辱啊！　歐洲7領導不願看的照片　

陸官媒酸：恥辱啊！　歐洲7領導不願看的照片　

關鍵字：

川普總統北美要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面