澤倫斯基：烏克蘭安全保障有望10天內敲定　鬆口戰後願舉行選舉

▲ 川普在白宮會面澤倫斯基。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基18日與美歐領袖會談後透露，盟國可能在10天內敲定對基輔的安全保障方案，會前更鬆口表態，願意在戰爭結束且安全情況許可下舉行國內選舉，為結束這場長達3年半的戰爭釋出積極訊號。

根據《路透》，澤倫斯基在會後記者會上表示，「安全保障可能會由我們的夥伴『揭露』，將有愈來愈多細節浮出水面」，「這些都將在未來一周至10天內以書面形式正式確立。」

川普當天已向澤倫斯基承諾，不論達成何種終戰協議，美國都將協助保障烏克蘭安全，但援助規模尚不清楚。澤倫斯基對此表達肯定，「美國發出明確信號，表明將成為幫助協調並參與烏克蘭安全保障的國家之一，這是重大進展」。

儘管尚未達成協議，澤倫斯基形容18日與川普的會談是迄今「最棒的一次」，氣氛較今年2月顯著改善。澤倫斯基也稱，烏克蘭已準備好以「任何形式」與俄方會面，領土問題將在他與普丁的雙邊會談中討論，「領土問題將留給我和普丁解決」，但具體會晤時程仍未確定。

他提到，安全保障的一部分包括採購價值900億美元的美國武器，「主要包括戰機、防空系統等裝備」，並與美方達成協議，未來當烏克蘭重新開放出口時，美國將採購烏克蘭製無人機，「這對我們很重要」。

此外，澤倫斯基在會前記者會被問及是否有意願舉行選舉時回應，「當然，我們對選舉持開放態度。我們必須確保情況安全，且需在國會進行相關準備工作，因為戰時無法舉行選舉」，強調停火是烏克蘭人參與民主、公開且合法選舉的必要條件。