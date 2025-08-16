　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北海道棕熊吃人「鈴鐺會激怒熊」！內行曝1物更有效：有時間逃跑

▲▼棕熊在岩石上。（圖／VCG）

▲棕熊。（圖／VCG）

記者施怡妏／綜合報導

日本北海道知床半島羅臼岳14日上午驚傳登山客遭棕熊攻擊喪命，一名來自東京的26歲登山客，在下山途中遇襲，被棕熊拖入林中後失蹤，搜救單位隔日就找到失聯者的遺體。對此，粉專「在日本的庶民生活」表示，棕熊比黑熊還要大，而且更兇殘，單靠「熊鈴」可能不但沒用，還可能惹怒牠，防熊噴霧比較有效。

粉專「在日本的庶民生活」轉發網友Cindy Lin的文章，這次事件攻擊人的熊就是棕熊，比黑熊大，也更兇殘，歷史上多數重大熊襲傷亡事件幾乎都是棕熊做的。

1970年曾有5名日本大學生前往北海道登山，不幸遭到棕熊攻擊，最終只有2人倖存。當時他們以為用對付亞洲黑熊的方法製造噪音能嚇跑熊，沒想到卻激怒了棕熊，把他們視為「搶食仇人」。棕熊多次闖進營區襲擊，甚至踏熄營火、衝進帳篷。搜救隊找到遺體時，3人都被撕裂分屍，且未遭食用，「代表那棕熊單純因為仇恨而追殺」，那頭棕熊後來被獵殺做成標本，放在當地展示。

「那熊鈴有沒有用？」貼文指出，熊鈴在面對常見的亞洲黑熊（也就是台灣黑熊的近親）時，還算有用，因為黑熊多半膽小，會主動避開人類。但面對北海道的棕熊，特別是正在進食中的，熊鈴會像是「對流氓狂按喇叭」，反而容易激怒牠們。

貼文建議，對抗棕熊最有效的就是「防熊噴霧」，也就是加強版的辣椒水。若是亞洲黑熊被噴，通常會嚇退不再靠近，但棕熊可能只是暫時撤退，稍後再循著氣味回來「報仇」，因此在噴霧發揮作用後，最安全的做法就是立刻下山，遠離野地。

此外，貼文也透露一項令人毛骨悚然的殘酷事實，一旦棕熊吃過人肉，就會認定人類是美味又容易獵捕的目標，因此這類棕熊必須被獵殺。其實黑熊也有熊襲事件，只是相對少很多，性質也沒棕熊惡劣；此外，日本棕熊在當地其實也有分級，棕熊警報分三級，今年北海道當地發布的就是最高級，也是最嚴重的警報。

08/15 全台詐欺最新數據

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門
Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全
24歲女騎車慘死！恐怖瞬間曝
下周可能又有颱風　2低壓系統發展中
台2.5億大廠突宣告停業！　無力繼續經營
情侶吵架　19歲女友搶刀誤拍...他噴血慘死

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

日本北海道知床半島羅臼岳14日上午驚傳登山客遭棕熊攻擊喪命，一名來自東京的26歲上班族曽田圭亮，與友人登頂後在下山途中遇襲，被熊拖入林中後失蹤。警方與當地獵人15日展開搜索，終於在山中尋獲遺體，現場同時擊斃疑似涉案的母熊及2頭幼熊，相關單位正透過DNA檢測，確認是否為行凶個體。

北海道2登山客「遇熊襲」！1人當場被拖走失蹤

北海道2登山客「遇熊襲」！1人當場被拖走失蹤

平交道尋獲屍塊　日JR驚：未接獲撞人通報　

平交道尋獲屍塊　日JR驚：未接獲撞人通報　

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

棕熊小喬腫瘤疑復發　食慾精神下降

棕熊小喬腫瘤疑復發　食慾精神下降

