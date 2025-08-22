　
地方 地方焦點

嘉義建德宮百年火燈夜巡　各地信徒前來求平安

▲▼ 2025「嘉義好神」建德宮火燈夜巡點燈 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2025「嘉義好神」建德宮火燈夜巡點燈 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣布袋鎮過溝建德宮百年活動「火燈夜巡」展開，昨21日晚間縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑等人與上百位民眾推著大轎、手持火把，虔誠跟隨李王爺繞行庄頭，保佑居民平安。

▲▼ 2025「嘉義好神」建德宮火燈夜巡點燈 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁和建德宮董事長余璧輝、鎮長蔡瑋傑、縣議員黃金茂、林秀琴、翁聰賢、新港奉天宮董事長何達煌、朴子配天宮董事長蔡承宗一起為夜晚活動點燈，接著由李王爺大轎、神乩和陣頭巡視村落，氣氛熱鬧盛大，具濃厚地方特色。

活動以LED燈飾布置，以發亮字體、雲霧燈光特效等方式吸引民眾打卡拍照，透過社群媒體力量讓更多人認識過溝火燈夜巡，每天下午在活動服務台還有限量「嘉義好神保庇杯」、「海鮮粥」免費索取。

▲▼ 2025「嘉義好神」建德宮火燈夜巡點燈 。（圖／嘉義縣政府提供）

由「靈聲天團」主唱玟靈為觀眾帶來精彩表演，明22日還有「奇魔誌工作室」川劇變臉、「兆群藝術娛樂」夢幻泡泡秀、以及「超級紅人榜」余凱揚接力登場，帶來高潮迭起的演出。

▲▼ 2025「嘉義好神」建德宮火燈夜巡點燈 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，建德宮「火燈夜巡」一年比一年熱鬧，不只是村民參加，全國各地都有信徒前來繞境求平安，透過今晚熱鬧的隊伍為鄉親求平安，也迎接農曆七月，希望大家用慈悲心完成普渡，祝所有人天天平安。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴說明，「火燈夜巡」是一場宗教慶典，也是深入瞭解嘉義在地文化的機會，歡迎全台民眾共襄盛舉，更多活動訊息可上「嘉義縣文化觀光局」臉書粉絲專頁查詢。

