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台南鹽水蜂炮雨夜開炸！200萬支輪番狂射　遊客撐傘穿雨衣擠爆會場

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場，今年在鹽水國中操場集中施放區設置了3座主炮城，由台南市長黃偉哲親臨啟炮，大約200萬支蜂炮輪番發射，掀起蜂炮活動的最高潮，儘管天空降下細雨，現場仍聚集了大量遊客熱情參與。

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

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▲鹽水蜂炮12日雨夜中開炸。（圖／記者林東良翻攝）

台南市長黃偉哲表示，今年鹽水蜂炮罕見遇上降雨，是他任內首次遇上的「水蜂炮」，人潮略減但遊客熱情不減，除了主炮城外，路上也有許多座小型炮城施放與犁炮活動持續進行，但他也提醒，民眾參與活動時，安全也相當重要，請參與者做好防護。

黃偉哲也感謝所有在現在協助員警、醫療組、環保人員及志工們，由於炮屑受潮難清理，且要因應雨天易有意外的挑戰，呼籲民眾多體諒，市府後續也會加派沖水車協助環保與清潔人員作業，力求活動結束後迅速恢復市容。

黃偉哲也提到，蜂炮的習俗起源是為了驅除瘟疫，而近期台南疫苗施打踴躍，後續公費疫苗將持續提供，符合資格的市民可前往接種，一起平安度過流感疫情。

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市長黃偉哲到場致詞並啟炮。（圖／記者林東良翻攝）

鹽水蜂炮擁有「全球十大最佳慶典」美譽，也是國際媒體爭相報導的焦點，數百萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出，熱鬧盛況相當精彩，每年吸引許多國內外遊客前來朝聖，今年更有來自台日文化交流協會4人、馬來西亞外賓20人及聯合報國外旅遊團30人組成參訪團前來共襄盛舉，近距離感受蜂炮威力及神轎繞境。

今年蜂炮活動打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，裝有約200萬支蜂炮施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火，現場民眾皆體驗到特別不同以往的雨中蜂炮之旅。

除鹽水國中主炮城以外，其他各處也有約200多座的炮城散佈在整個鹽水區，遊客來到鹽水小鎮各處都能感受到刺激的震撼威力與美感。立委陳亭妃、賴惠員、市議員王宣貿、沈家鳳、蔡育輝都到場參與盛會。

台南政府統計，截止12日晚間10點止，活動有5名傷者，其中4人因蜂炮受傷，1人因其他因素受傷，經現場派駐醫護人員治療後沒有大礙。奇美醫院急診室主任蔡長志表示，傷患大多是擦傷或輕微炸傷，經傷口敷料或換藥後都能自行離開，建議民眾參加活動，一定要做好全身防護，才能盡量避免受傷。

▼儘管正在下雨，現場仍聚集了大量遊客熱情參與。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼享譽國際的重要歷史民俗活動「鹽水蜂炮」12日正式登場。（圖／記者林東良翻攝）

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