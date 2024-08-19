虎尾中元文化祭繽紛登場 　「北基隆、南虎尾」熱鬧不夜城

▲虎尾中元文化季，縣長張麗善與立委張嘉郡、丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘等人和民眾同樂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「虎尾中元祭」18日盛大登場，7大普度區呈現肉山、 冰雕、果雕、古文物展、炮城與高空煙火施放各自特色，市區湧入數上萬民眾宛如不夜城，縣長張麗善與虎尾鎮長林嘉弘等人民眾同樂；張麗善縣長表示，虎尾中元文化祭用歡樂、慎終追遠、感恩的心舉辦活動，向普度公、好兄弟表達最大敬意，讓鄉親平安健康。

▲虎尾中元文化季「肉山」區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，一年一度虎尾中元文化祭自1999年起由地方社團發起規劃文化節，並推出7大普渡區「一區一特色」，每年各大普渡區都會集思廣益規劃設計獨特普渡供品，表達台灣人民慈悲感恩、慎終追遠傳統，也都吸引眾多民眾一起感受傳統節慶熱鬧氣氛，是國內最具傳統與熱鬧的中元節活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

▲虎尾中元文化季冰雕區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，雲林縣政府這幾年全力支持虎尾鎮公所辦理虎尾中元文化祭，推廣虎尾地方觀光、地方特色文化祭典，除了公所籌劃一系列活動外，虎尾七大普渡區及廣雲宮也遵照古禮求新求異展現不同的祭拜特色，期盼到訪虎尾的民眾透過體驗更加重視、保存傳統文化，這是中元文化祭最重要的目的與意義。

2024虎尾中元文化祭規劃系列感恩月活動，融合舊傳統與新時尚，從本月4日開始結合各區普渡會特色內容互相交流。 接續在中元文化祭期間讓全國民眾來到虎尾體驗中元祭典文化，享受愈夜愈美麗的百年經典小鎮。

▲虎尾中元文化季，向普度公、好兄弟表達最大敬意，讓鄉親平安健康。（圖／記者蔡佩旻翻攝）