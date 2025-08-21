　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處每年秋季舉辦的太魯閣峽谷音樂節今年將擴大舉辦，除了將於11月15日登場的主場活動外，更將整個活動延伸為帶狀的系列活動，以「太魯閣峽谷藝術音樂季」再出發。

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

糜途樂團。

整個系列活動從7月起舉辦「太魯閣好聲音」甄選，選出太魯閣族的音樂新秀；8月、9月、10月則各有2場，共計6場主題演出，且融合音樂、藝術、市集與文化體驗。其中8月的活動主題是「聲動夏浪」，即將於8月30日、31日登場，邀請大家到太魯閣臺地享受多元音樂與在地文化特色。

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

夠了ㄛQurug 樂團。

今年「太魯閣峽谷藝術音樂季」6場主題演出分別是：8/30、8/31「聲動夏浪」；9/20、9/21「 悸動秋鳴」；10/25、10/26「鼓動冬藏」，將分別邀請到在地表演團體、學校及樂興之時管弦樂團演出。

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

峽谷樂舞團。

其中即將於8/30、8/31登場的活動邀請到糜途樂團、夠了 ㄛ Qurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍等優秀表演團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

第二屆好聲音亞軍團體。

除音樂舞蹈表演外，現場文化市集攤位則展售在地太魯閣族傳統工藝、小農及美食，還設有工藝手作、太魯閣族服體驗等活動，不僅可以看表演，還可以感受太魯閣族的文化魅力與飲食文化。

太管處表示，文化市集時間:8/30、8/31，10:30～17:30；音樂會演出時間：15:30～17:30。這項活動不僅要將音樂與自然景觀結合，更希望藉由市集與體驗活動，推動地方文化交流與產業活絡，讓更多民眾看見花蓮的多元之美。邀請您8/30、8/31到太魯閣臺地度過愉快的假日。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

竹市小小策展人培力計畫圓滿成功　開啟孩子策展初體驗

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

高報酬、假官員、視訊戲　屏東阿甘局長揭詐騙3大陷阱

防非法棄置！花蓮廢棄物車輛加裝GPS即時追蹤　全縣315車納管

太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

災後石綿瓦清運量能不足　陳亭妃兩度質詢要求中央協助

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

竹市小小策展人培力計畫圓滿成功　開啟孩子策展初體驗

竹市長照服務展成效　守護逾7,000家庭

高報酬、假官員、視訊戲　屏東阿甘局長揭詐騙3大陷阱

防非法棄置！花蓮廢棄物車輛加裝GPS即時追蹤　全縣315車納管

太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

合歡山沿路撒冥紙！民眾PO網檢擧：至少100多張　可提供整路影像

80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

災後石綿瓦清運量能不足　陳亭妃兩度質詢要求中央協助

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

陳明順父子將畫畫當全民運動　渡假村開辦體驗營遊覽車絡繹不絕

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

地方熱門新聞

台中公車爆口角！司機訓女學生：手要舉過頭

快開學了！台東17校還缺老師　校方出奇招徵人

桃園埤塘停止「種電」　四大原則設置光電設施

823核三延役公投　朱立倫8/21桃園場宣講

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

桃園榮獲污水下水道建設　表現傑出獎

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

即／自來水公司拚趕工　台中提早4小時恢復供水

台南安平大樓藏毒！台南警突擊搜出42個「喪屍煙彈」

雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

竹市議員通報「山上有蛇」掀筆戰

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

穿越百年前府城！台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

更多熱門

相關新聞

七夕限定！南瀛天文館推「星際千里傳情」一日實境解謎浪漫登場

七夕限定！南瀛天文館推「星際千里傳情」一日實境解謎浪漫登場

七夕將至，南瀛天文館特別推出限定一日實境解謎活動「星際千里傳情」，將於8月24日登場，活動以牛郎織女傳說為背景，遊客化身現代紅娘，在星空下解謎闖關，陪伴這對千古佳人完成跨越銀河的心願，還有機會獲得限量小禮物。

台南市祖父母節登場！黃偉哲：祖孫情是家庭幸福的溫暖泉源

台南市祖父母節登場！黃偉哲：祖孫情是家庭幸福的溫暖泉源

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

2025雲嘉南就博會登場黃偉哲籲中央地方攜手創造機會

2025雲嘉南就博會登場黃偉哲籲中央地方攜手創造機會

拚高薪！台南中型徵才登場 逾1800職缺近千職月薪破3.5萬

拚高薪！台南中型徵才登場 逾1800職缺近千職月薪破3.5萬

關鍵字：

太魯閣峽谷藝術音樂會6場首發2場太魯閣臺地登場

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面