太魯閣峽谷藝術音樂會今年6場　8月底首發2場

▲▼8月底2場活動有糜途樂團、夠了ㄛQurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處每年秋季舉辦的太魯閣峽谷音樂節今年將擴大舉辦，除了將於11月15日登場的主場活動外，更將整個活動延伸為帶狀的系列活動，以「太魯閣峽谷藝術音樂季」再出發。

▲糜途樂團。

整個系列活動從7月起舉辦「太魯閣好聲音」甄選，選出太魯閣族的音樂新秀；8月、9月、10月則各有2場，共計6場主題演出，且融合音樂、藝術、市集與文化體驗。其中8月的活動主題是「聲動夏浪」，即將於8月30日、31日登場，邀請大家到太魯閣臺地享受多元音樂與在地文化特色。

▲夠了ㄛQurug 樂團。

今年「太魯閣峽谷藝術音樂季」6場主題演出分別是：8/30、8/31「聲動夏浪」；9/20、9/21「 悸動秋鳴」；10/25、10/26「鼓動冬藏」，將分別邀請到在地表演團體、學校及樂興之時管弦樂團演出。

▲峽谷樂舞團。

其中即將於8/30、8/31登場的活動邀請到糜途樂團、夠了 ㄛ Qurug 樂團、第一屆《好聲音》冠軍，以及峽谷樂舞團木琴、舞蹈與第二屆亞軍等優秀表演團體，帶來充滿熱力與節奏的夏日開場。

▲第二屆好聲音亞軍團體。

除音樂舞蹈表演外，現場文化市集攤位則展售在地太魯閣族傳統工藝、小農及美食，還設有工藝手作、太魯閣族服體驗等活動，不僅可以看表演，還可以感受太魯閣族的文化魅力與飲食文化。

太管處表示，文化市集時間:8/30、8/31，10:30～17:30；音樂會演出時間：15:30～17:30。這項活動不僅要將音樂與自然景觀結合，更希望藉由市集與體驗活動，推動地方文化交流與產業活絡，讓更多民眾看見花蓮的多元之美。邀請您8/30、8/31到太魯閣臺地度過愉快的假日。

