地方 地方焦點

台南市祖父母節登場！　黃偉哲：祖孫情是家庭幸福的溫暖泉源

▲台南市政府在樹谷生活科學館舉辦祖父母節慶祝活動，吸引大批家庭參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年八月第四個星期日是「祖父母節」，台南市政府16日在樹谷生活科學館舉辦「溫馨祖孫情，幸福向前行」慶祝活動，市長黃偉哲親祝福市民家庭幸福美滿，現場安排舞蹈、魔術、闖關遊戲等豐富節目，館內不時傳出孩子的笑聲與長輩的滿足笑容，立委陳亭妃、議員陳碧玉及立委林俊憲服務處代表也到場共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，祖父母是家庭的重要支柱，也是孩子成長路上的溫暖後盾，藉由祖父母節活動，感謝長輩的付出與陪伴。他強調，除了祖父母節，還有母親節、父親節及兒童節等日子，都值得用心慶祝與感恩。他呼籲市民珍惜家人相處時光，並感謝教育局及家庭教育中心努力推動家庭教育，營造溫馨幸福的氛圍。

教育局指出，今年活動結合樹谷生活科學館恐龍展區，規劃「恐龍煙霧蛋實驗」、「紙箱彩繪」、「挖化石體驗」、「手作恐龍鑰匙圈」等多元闖關遊戲，讓祖孫在共學互動中培養默契，並留下珍貴回憶。另設有「新住民文化體驗區」，透過異國服裝、文物展示與特色DIY，讓孩子與長輩在歡樂中拓展視野，體驗南市融合共學的城市特色。

家庭教育中心補充，「小小記者主播台」邀請小朋友帶著祖父母登台分享心中感謝，留下跨世代真摯互動畫面。今年節目還包括恐龍泡泡劇場、魔術氣球特技表演，讓長輩走出家門、陪伴孫輩，增添更多溫馨與歡笑。

教育局表示，祖父母節活動不僅傳遞孝親與感恩精神，也為家庭累積難忘回憶，相關資訊可至台南市家庭教育中心臉書、IG及LINE官方帳號查詢最新消息。

