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拚就業！2025雲嘉南就博會登場　黃偉哲籲中央地方攜手創造機會

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台灣就業通雲嘉南區就業博覽會，26日在台南成功大學中正堂盛大登場，匯集超過50家優質企業，開出逾2800個工作機會，現場人潮踴躍、氣氛熱絡。

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲偕同勞動部長洪申翰、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長劉米山、勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟及立委服務處代表親臨現場，巡視攤位並與民眾互動，展現中央地方攜手推動就業、促進經濟的決心。

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南市府團隊長期致力招商引資，推動產業聚落與就業環境建設，希望吸引更多關鍵技術企業落腳台南，拓展國際市場。他強調，未來將持續與中央合作，以優質就業機會留住青年人才，打造產業升級與城市繁榮的雙贏局面。

黃偉哲也特別感謝勞動部與雲嘉南分署攜手促成本次徵才活動，媒合企業與求職者，為在地民眾創造實質就業機會。他鼓勵現場民眾把握良機，讓伯樂與千里馬相遇，助力台南就業市場更加蓬勃。

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

勞動部長洪申翰則表示，勞動部持續推動就業博覽會、履歷健診與職涯諮詢等多元措施，此次活動更整合雲嘉南地區資源，展現政府對南部就業市場的重視與實際行動，也期勉企業打造友善職場，共同為台灣培育與留住人才。

▲2025雲嘉南就業博覽會在成大中正堂登場，黃偉哲與中央官員親自巡視攤位，鼓勵民眾踴躍應徵。（記者林東良翻攝，下同）

本次就博會導入AI面試與E化媒合等數位工具，提升求職效率與媒合成功率，為年度重點就業推廣亮點之一。台南市政府指出，去年全市辦理逾200場中小型徵才活動，共媒合超過2000家企業、釋出逾7萬職缺，成果卓著，未來也將持續推動優質就業平台，讓市民在家鄉就業、安居樂業。

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