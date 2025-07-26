拚就業！2025雲嘉南就博會登場　黃偉哲籲中央地方攜手創造機會

由美國中西部六州高階政要組成的「中西部州議會領袖訪問團」，25日首度拜會台南市政府，訪團由愛荷華州參議院議長辛可蕾（Amy Sinclair）與伊利諾州審計長孟紓莎（Susana Mendoza）共同率領，在台南市長黃偉哲親自接待下，雙方就產業、文化與教育等議題進行深入交流，展現強化台美地方夥伴關係的高度共識。