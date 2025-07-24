拚高薪！　台南中型徵才登場 逾1800職缺近千職月薪破3.5萬

▲台南市勞工局將於8月16日在中西區南美里活動中心舉辦中型徵才活動，提供逾1800個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現打造「希望家園」的施政藍圖，台南市勞工局將於8月16日上午9時至12時，在中西區南美里活動中心舉辦今年第3場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動，共邀集28家優質企業現場設攤，釋出1841個工作機會，預計吸引大量求職者把握投遞良機。

此次參與廠商陣容堅強，包括台灣穗高科技、前瞻能源科技、緯穎智造、亞洲藏壽司、麥當勞、摩斯漢堡、啟賦科技、四維清潔等知名企業，職缺橫跨製造業、服務業與科技產業，其中近千個職缺月薪超過3萬5千元，足見勞工局為市民打造高薪就業環境的積極努力。

勞工局長王鑫基表示，現場設有「CPAS職業適性診斷」及「履歷健診」專區，協助民眾釐清職涯方向、提升面試競爭力。投遞兩家履歷還能獲得手機支架、不鏽鋼餐具或環保提袋等好禮，數量有限，送完為止。

活動當日建議民眾多搭乘大台南公車系統藍幹線至「小西門（府前路）」站，再步行2分鐘即達活動會場，兼顧便利與節能減碳。另勞工局預告，7月29日將於麻豆區南勢里活動中心再辦理聯合徵才，歡迎民眾持續關注官網或撥打官田就服台洽詢詳情。