接棒民進黨祕書長後今亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

▲前內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，總統兼民進黨主席賴清德欽點前內政部長徐國勇接任黨秘書長，該人事案預計於今（20日）中常會中宣布。徐國勇也將在今日的民進黨中常會將會首次露面，並親自向外界說明。徐國勇透露，總統親自邀請他接任秘書長，他不能拒絕，戰士沒有選擇戰場的權利，因此決定接受徵召，投身黨務工作。

徐國勇曾任議員、立委，2016年入閣後歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長，曾因警察人事與時任院長蘇貞昌交鋒，在警消權益保障上，也曾被藍委游毓蘭肯定有貢獻。而徐國勇擔任政院發言人期間，與屬於「新系」的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰有好交情，被時任總統府秘書長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚。

2022年民進黨九合一大敗後，徐國勇是第一個請辭的閣員，他請辭內政部長後，轉往民視新聞台主持政論節目「天下第一勇」至今，徐國勇已經向民視請辭，放棄800萬元起跳的主持年薪。徐國勇內閣期間被視為是英系，此次回鍋政壇擔任黨秘書長，賴清德納入英系人馬掌重要黨職位置，也被視為人事改革第一槍。

上午徐國勇接受《民視》專訪時表示，身為黨員，在黨需要的時刻無法退卻，「總統親自邀請我接任秘書長，我不能拒絕，戰士沒有選擇戰場的權利」，因此決定接受徵召投身黨務工作；而他接下重任的初衷，是希望重新凝聚民進黨的團結力量，帶領黨和社會一同往前邁進。

徐國勇也提到，民進黨面臨國內外雙重挑戰，尤其是2026地方選舉、2028總統大選在即，黨務工作必須與行政體系相輔相成，對外也需加強國際交流。