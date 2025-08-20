中鋼抗議郭智輝「讓利說」　羅智強：民進黨專長把金雞母變敗家子

▲羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對經濟部長郭智輝日前要求中鋼「讓利」中下游業者一事，中鋼集團企業工會昨天下午赴經濟部抗議，要求經濟部應提出具體可行方案協助中鋼。立法院國民黨團首席副書記長羅智強20日直言，民進黨執政最大的專長，就是「把金雞母變敗家子」；黨團書記長王鴻薇也說，郭智輝應下台負責，經濟部應該拿出有效解決方案。

王鴻薇表示，中鋼是非常優良的公司，但是民進黨執政賦予中鋼非常多政策使命，目前讓中鋼這家好公司虧損累累，包括投資興達海基，後來變成一場空，虧損高達64億。中鋼上半年虧損已高達15億元以上，民進黨執政真的無能，最後壓榨國營事業，造成中鋼股東、投資人、員工的「三輸」。

王鴻薇認為，對經濟部來說，尤其郭智輝，搞風電投資虧損64億，郭智輝竟說中鋼自己負責，配合政策造成虧損，中鋼根本沒有獲利，倒霉的是基層員工，導致中鋼產業工會到經濟部抗議，現在的郭智輝非常傲慢，讓中鋼自己承擔責任，郭智輝應該下台負責。

「民進黨就是國營事業的殺手」，羅智強說，民進黨執政最大的專長就是把金雞母變敗家子。民進黨第一次執政時，台電由盈轉虧，開始產生巨額虧損，逼得前總統馬英九在2008年也只能調電價，解除凍漲因應虧損。一直到2014年，終於在馬英九的努力之下，台電由虧轉盈再度變成金雞母。到馬卸任時，留下了828億的電價穩定基金，等於是把賺來的錢交給民進黨政府、前總統蔡英文。

羅智強表示，馬英九任內沒有撥補台電一毛錢，還能夠盈餘828億。民進黨上台後，用政府的預算撥補3000億，用光馬留下的828億，現在虧損4000多億，加起來將近一兆。為什麼台電變成大錢坑？就是有無能的民進黨政府，專門把國民黨執政時打造的國營事業金雞母變敗家子、大錢坑，最後納稅人補錢坑，中鋼不過是另一個例子。