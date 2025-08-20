「賴清德還想跟在野黨對著幹」　他曝徐國勇接民進黨秘書長2意義

▲總統賴清德。（示意圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

近日傳出前內政部長徐國勇將接任民進黨秘書長一職。對此，媒體人謝寒冰今（20日）分析背後2意義，第一，「行政院長卓榮泰留任已成定局」、第二「總統賴清德還想繼續跟在野黨對著幹」，他認為，現在展露的訊息，就是賴清德要鬥到底，在野黨如果選擇不鬥，就是被輾壓殲滅，大家只能夠繼續鬥下去，台灣的未來，一定會越來越動盪不安。



謝寒冰表示，現在已經證實，徐國勇將會出任民進黨秘書長，時間就在8月23號選完之後，這代表什麼意義？在他看來，會把徐國勇找出來，理由很簡單。

謝寒冰表示，第一，徐國勇跟卓榮泰是非常好的朋友，徐國勇會從政，基本上就是受到卓榮泰影響，兩人之間合作默契很強，所以代表卓榮泰將會繼續留任，大概已成定局。

謝寒冰認為，第二，徐國勇過去是知名的電視節目主持人，在節目的言論，大家也都看到對在野黨不假辭色、全面性攻擊，這代表賴清德還想繼續跟在野黨對著幹，就是這麼簡單的一件事。

謝寒冰說，照理來說假設經歷了726、823連續兩次大敗，正常人都應該會想辦法跟在野黨做某種程度的緩解、妥協，可是賴清德顯然不打算這樣做，要把卓榮泰繼續留下來、繼續硬幹。

謝寒冰直言，而把徐國勇找來當秘書長，就是要聯手跟在野黨對著幹，接下來可能就是朝野針鋒相對、想盡辦搞死在野黨，不要忘了，徐國勇是律師、卓榮泰也是學法的，找了一堆學法的人要做什麼？

謝寒冰說，在他看來，這暗示一件事，選舉選不贏你、用一般正常手段搞不過你，民主玩不動，那就用不民主的跟在野黨玩，用司法、各種方式對付在野黨。

謝寒冰強調，所以自己一直提醒大家，不要以為擋住賴清德、就會服軟、願意妥協，但是不會的，賴清德打算繼續幹，823還沒開始投票，就已經做出這樣的布局。

謝寒冰表示，一個鬥雞式的領導人，這是台灣的不幸，但是現在在野黨除了跟賴清德對著幹之外，也別無他法，因為賴清德根本不想談判、妥協，不想團結在一起，就是鬥爭、鬥爭、鬥爭，鬥到你死我活為止。

最後，謝寒冰總結，所以徐國勇展露的訊息，就是賴清德要繼續鬥到底，既然要繼續鬥到底，在野黨如果選擇不鬥，就是被輾壓殲滅，大家只能夠繼續鬥下去，台灣的未來，一定會越來越動盪不安。

▼徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）