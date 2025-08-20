指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

▲國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨在726罷免挫敗後，黨內權力版圖出現變動，近期傳出將由前內政部長徐國勇接任民進黨秘書長，據悉，今（20日）下午民進黨中常會將會正式宣布。國民黨團書記長王鴻薇則表示，這不過是派系分贓結果，賴清德總統找了「鬥雞型」秘書長，因應大罷免失敗。

對於傳出徐國勇將接任民進黨秘書長，王鴻薇表示，726之後，民進黨內部的權力出現改組，現在秘書長由徐國勇接任，外界解讀就是因為賴清德在726大失敗之後，不得不把權力釋放給非賴系人馬。徐國勇一般來說是英系人馬，看起來賴清德在權力結構裡面，必須要分享權力，因此徐國勇才有機會回到民進黨中央，擔任秘書長。

王鴻薇批評，徐國勇在擔任內政部長時，曾與警政署署長關係不合，甚至鬧上法庭，這樣的內政部長「就是鬥雞」。此外，徐國勇也是長期的政論節目主持人，在大罷免之中也曾推波助瀾。

王鴻薇質疑，賴清德現在雖然分享了權力，但找了一位「鬥雞型」的秘書長，以及曾在大罷免過程中參與政論主持的人物，這樣的人事安排，不過是因應大罷免失敗後派系分贓下的結果，而不是回應民眾對執政黨應有所調整的期待。