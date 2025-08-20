梨泰院救災消防員失蹤10天　證實「陳屍橋墩」！疑受憂鬱症折磨

▲曾參與梨泰院踩踏慘案的30歲消防員失蹤超過一周。（圖／翻攝自韓網）

南韓首爾梨泰院2022年10月底爆發嚴重踩踏悲劇，參加萬聖節扮裝派對的民眾與行人無一倖免，最終導致159人慘死。不過，一名曾參與梨泰院救災行動的30歲消防員，卻因無法承受事件帶來的衝擊而陷於憂鬱症的陰霾，最近在留下疑似是遺書的紙條後失蹤，稍早其遺體已被人發現。

根據《韓聯社》，南韓警方今（20）日表示，稍早於中午12時30分（台灣時間上午11時30分）左右，在位於京畿道始興市錦李洞的首都圈第一環狀高速公路附近橋墩，發現一具腐化嚴重的男性遺體，最後證實該具男性遺體為10天前失蹤的30歲消防員A某。

至於現場是否有他殺的痕跡，警方則未多作說明，目前正針對該具遺體進行後續處理工作，未來將釐清其死因。

據悉，30歲消防員A某長相陽光俊俏、擁有太平洋寬肩和健美的精壯身材，失蹤前穿NIKE黑色T-Shirt、adidas棒球帽、長褲、白色拖鞋，失蹤時間為8月10上午8時，在向親友留下寫著「對不起」等內容紙條後便斷絕聯繫，手機經警方的最後定位地點為仁川廣域市南洞區西昌洞。

A某在參與梨泰院踩踏事件救災工作後，便被診斷罹患憂鬱症。他當年受訪時曾感慨道，「我的工作是負責將死者的遺體搬運至黑色區域，實在是（多到）難以負荷。事後，就連我父母對於我曾參與救災行動都感到痛苦，那更何況是罹難者的父母，他們究竟抱著什麼樣的心情？我真希望這一切都不是真的.....」

