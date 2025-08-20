北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

▲金與正再度發表談話，狠批李在明。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓李在明政府6月上台以後，北韓（朝鮮）金與正經常針對兩韓關係發表談話，對於南韓展現積極謀求對話的態度相當冷淡，繼14日稱北韓「從未撤除擴音器」後，昨（19）日更痛批南韓總統李在明「無法成為改變歷史的偉人」，並嘲諷南韓不配成為北韓在外交場合的對手。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正19日與外務省多名主要局長召開會議，痛批南韓採取懷柔攻勢的雙重性格在本質上沒有改變，並提到李在明18日在乙支國務會議上針對致力改善兩韓關係的發言。

金與正表示，「確實可以看出，自從李在明政府上台以後，為了在朝韓（南北韓）關係的改善製造變化，他們正竭盡全力表現出『認真努力』的姿態。但是，無論如何把散發惡臭的對決本心用所謂和平的花布包裹起來，袋子內的錐子終究是無法隱藏。（李在明）改善朝韓關係的構想，每一字都是狗屁、每一句都是白日夢。」

金與正以「孤掌難鳴」之四字成語形容李在明政府致力於改善南北韓關係的態度，暗示北韓不會呼應南韓重啟對話的訴求。

「我們親眼見證從文在寅到尹錫悅的政黨輪替過程，甚至對數十年以來韓國骯髒齷齪的政治體制感到厭倦想吐！總結來說，無論韓國是掛著『保守』的招牌、還是『民主』的皮囊，其對我共和國（北韓）的對抗野心毫無改變，一代經一代傳承下來」

金與正表示，「李在明終究不是能改變歷史潮流的偉人！」

另外，南韓國防部長安圭伯、南韓外交部長趙顯在就任前的人事聽證會上回應，「我認為，北韓政權與北韓軍是我們的敵人」；此發言也引起金與正極度不滿，表示李在明政府所期盼的緩解緊張關係，根本是不可能實現的白日夢，且認為南韓想要藉此將無法改善兩韓關係的責任轉嫁給北韓。

至於美國與南韓從18日起展開每年例行性的「乙支自由之盾」（UFS）聯合軍演，金與正再度痛批，認為是向北韓發起侵略戰爭前的熱身賽。

南韓《韓聯社》發現，金與正在談話中提及「對南韓政策」時，是以「對外政策」之詞彙替代，顯然北韓已將南韓視為外國，再度呼應金正恩針對南北韓關係所定義的「敵對兩國論」。