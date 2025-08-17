失蹤超過一周！梨泰院救災消防員留遺言「對不起」　飽受憂鬱症折磨

▲曾參與梨泰院踩踏慘案的30歲消防員失蹤超過一周。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市龍山區梨泰院2022年10月底爆發嚴重的踩踏悲劇，參加萬聖節扮裝派對的民眾與行人無法倖免，最終導致159人慘死。如今，一名曾參與梨泰院踩踏事件救災行動、外貌陽光的消防員，疑似因無法承受事件帶來的衝擊罹患憂鬱症，最近在向親友留下一句「對不起」後，便突然銷聲匿跡，至今已失蹤超過一周。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》，仁川消防本部今（17）日透露，一名隸屬於某消防署、現年30歲的帥氣消防員A某，在向家人和朋友留下寫著「對不起」等內容的紙條後，從本月10日起便斷絕聯繫，失蹤至今已超過一周，家屬心急如焚地在各大網路社群平台發送協尋公告。

家屬透露，該名30歲消防員A某的失蹤時間為2025年8月10日上午8時，失蹤地點大約在仁川廣域市南仁川收費站至南洞區附近，失蹤前的穿著是NIKE黑色T-Shirt、adidas棒球帽、長褲、白色拖鞋，其身高為178公分，擁有太平洋寬肩，外貌看起來是30歲出頭，練就一身肌肉好身材。

警方調查後發現，A某大約於10日凌晨2時30分開車經過南仁川收費站，在右側叉路停車後便銷聲匿跡，而手機定位為的最後地點為仁川廣域市南洞區西昌洞某公寓大樓附近。

▲▼消防員A某曾在梨泰院踩踏事件中負責搬運罹難者屍體。（圖／路透）

報導指出，A某曾於2022年10月29日梨泰院踩踏悲劇時參與現場救災行動，然而之後卻被診斷罹患憂鬱症。

據悉，A某當年接受媒體採訪時感慨，「我的工作是負責將那些死者的遺體搬運至黑色區域，實在是（多到）難以負荷的程度。事後，就連我父母對於我曾參與救災行動都感到痛苦，那更何況是罹難者的父母，他們究竟是抱持什麼心情？希望這一切都不是真的......」

A某的胞弟在與《韓聯社》通話時表示，「在失蹤的幾天前，我還和哥哥一起運動、吃韓式炸雞，但他最後卻突然消失不見。我只能祈禱他能夠趕快回家。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388