馬尼拉2日男遭槍殺內幕曝！　日籍主謀「出資2300萬日圓」奪命

菲律賓馬尼拉本月15日深夜驚傳槍擊命案，2名日本男子剛下計程車隨即遭人開槍擊斃。當地警方19日召開記者會，揭露驚人內幕，嫌犯供稱整起案件是受一名日本籍主謀指使，並承諾支付高達約2300萬日圓（約台幣483萬元）的報酬。

根據NHK報導，這起命案發生在馬尼拉市區路上，2名日本男子才剛從計程車下車，就立刻遭到槍擊，當場身亡。警方事後拘捕一對菲律賓籍兄弟，分別是50歲疑似開槍男子，以及62歲疑似擔任導遊的男子。

▲2名日本男子才剛從計程車下車，就立刻遭到槍擊。（圖／翻攝自X）



警方表示，這名導遊供稱，自己是受居住在日本籍主謀指使，以高達約2300萬日圓為報酬執行槍殺，並事先領取約2.6萬日圓 （約台幣5460元）的訂金。據悉，這名充當導遊的嫌犯曾在過去主謀造訪菲律賓時擔任其司機。

警方指出，目前仍在追捕另有一名逃逸中的嫌犯。另一方面，兩名嫌犯的律師則強調，當事人與本案無關，堅稱其清白。

報導提到，當時駕駛計程車的司機表示，嫌犯下車後神情詭異，似乎在尋找特定目標，「兩名日本人一下車，現場立刻就響起槍聲。」

菲律賓當局目前認定這是一宗計畫性謀殺，正加緊鎖定日本籍主謀身份，並調查案件的詳細經過。

