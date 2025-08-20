　
國際

馬尼拉2日男遭槍殺內幕曝！　日籍主謀「出資2300萬日圓」奪命

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓馬尼拉本月15日深夜驚傳槍擊命案，2名日本男子剛下計程車隨即遭人開槍擊斃。當地警方19日召開記者會，揭露驚人內幕，嫌犯供稱整起案件是受一名日本籍主謀指使，並承諾支付高達約2300萬日圓（約台幣483萬元）的報酬。

根據NHK報導，這起命案發生在馬尼拉市區路上，2名日本男子才剛從計程車下車，就立刻遭到槍擊，當場身亡。警方事後拘捕一對菲律賓籍兄弟，分別是50歲疑似開槍男子，以及62歲疑似擔任導遊的男子。

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲2名日本男子才剛從計程車下車，就立刻遭到槍擊。（圖／翻攝自X）

警方表示，這名導遊供稱，自己是受居住在日本籍主謀指使，以高達約2300萬日圓為報酬執行槍殺，並事先領取約2.6萬日圓 （約台幣5460元）的訂金。據悉，這名充當導遊的嫌犯曾在過去主謀造訪菲律賓時擔任其司機。

警方指出，目前仍在追捕另有一名逃逸中的嫌犯。另一方面，兩名嫌犯的律師則強調，當事人與本案無關，堅稱其清白。

報導提到，當時駕駛計程車的司機表示，嫌犯下車後神情詭異，似乎在尋找特定目標，「兩名日本人一下車，現場立刻就響起槍聲。」

菲律賓當局目前認定這是一宗計畫性謀殺，正加緊鎖定日本籍主謀身份，並調查案件的詳細經過。

►2日遊客「剛離開賭場」菲律賓街頭遭槍殺　兇嫌竟是同車導遊
►剛從賭場回飯店！2日籍觀光客「菲律賓街頭遭槍殺」　行兇畫面曝

現代汽車課長缺錢！吞了133萬訂金　2車主等嘸新車超傻眼
愛買忠孝店9／30熄燈　大票淚：25年回憶沒了
快訊／28歲騎士慘死！　遭砂石車爆頭亡
快訊／SJ大巨蛋官宣了！「11月連唱2天」最貴6880元
快訊／新竹20多歲媽與幼女家中雙亡
快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」
舒子晨失控辱罵網友「好醜」！　遭炎上發文道歉了
安哥淚崩！認了「打女人」鞠躬道歉：想去祭拜
台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線
「我家都很守規矩」她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

菲律賓槍擊案日本觀光客馬尼拉犯罪

