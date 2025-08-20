台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

▲南消二大隊下營消防分隊走進群英幼兒園，帶孩子們體驗「小小消防員」生活。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

消防觀念要從小培養！台南市消防局第二大隊下營分隊，20日特別走進下營區群英幼兒園，舉辦一場趣味又實用的防災暨救護宣導活動，現場共有約60名小朋友與師長參與，孩子們不僅體驗「小小消防員」的一日生活，還學會了CPR與防火常識，氣氛熱鬧又充滿笑聲。

活動內容相當豐富，包括消防射水體驗、安妮CPR心肺復甦術教學、防火小知識解說，還有穿戴消防衣的互動橋段。孩子們躍躍欲試，有的拿起水線興奮噴水，有的認真學做CPR，甚至穿上迷你消防衣化身英勇「小小打火英雄」，臉上寫滿自信與喜悅。

消防人員也不忘結合實際案例，提醒大家養成「人離火熄」的習慣，並建議家中選用具有熄火安全裝置的爐具，避免意外發生。透過遊戲與學習結合的方式，讓孩子不僅能保護自己，更能把防火觀念帶回家，影響父母與家人，成為守護家庭安全的小幫手。

消防局長李明峯表示，市長黃偉哲一再強調「安全大台南」的重要性，消防同仁深入校園推廣防火教育，就是希望知識能更有效傳達，讓孩子從小就能理解並記住防災觀念。

第二大隊大隊長王騰毅也說，孩子們是最好的「小小防火宣導員」，他們今天學到的知識若能回家分享，就能擴散到整個家庭甚至社區，為防災安全奠定更紮實的基礎。

這場消防體驗活動，不僅讓幼兒園師生更了解消防工作，也讓防火觀念在孩子們心中萌芽，未來將成為守護家園的重要力量。