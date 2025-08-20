美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪透露，美國與日本針對關稅協議所進行的談判相關書面文件，預計將於數週後公佈，並強調美國與日本正進行最後階段的調整。日媒預測，該文件預估將納入將汽車關稅從27.5%降至15%的措施，以及針對對等關稅的修正。外界關注，這將直接影響日本對美出口與雙邊貿易架構。

根據日媒《TBS News》、《富士新聞網》，盧特尼克於美東時間19日接受美媒CNBC電視專訪時指出，有關日本與美國達成的關稅談判文件，將在數週後才會正式對外公佈。他透露，目前正與日本政府「每天早晚」進行最後協商，但未具體說明細節。不過，日方與美方皆已確認，內容涉及汽車關稅從27.5%降至15%，以及針對現行對等關稅制度的調整。

報導指出，川普政府本月7日已針對日本實施對等關稅，內容是一律在既有稅率往上疊加15%。然而，這與日美雙方於7月22日達成的協議並不相符。雙方原先同意，若原有稅率高於15%，則不再往上加徵，否則將構成「超徵」。

因此，美方計畫透過修改行政命令，糾正過度徵收，並追溯至8月7日的實施日退還差額。

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正7日在華府會晤盧特尼克後向媒體發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《時事通信社》，以英國為例，該國今年5月與美國達成汽車關稅協議，最終花了近2個月才落實。因此，對照日本的時間點來看，7月22日簽署的關稅協議，實際執行的時程將可能落在9月中。這意味著日本企業在出口規劃與報關上，短期內仍須承受不確定性。

此外，日本承諾對美投資總額達5500億美元，主持人質疑其中部分資金僅是對在美日本企業的融資擔保。對此，盧特尼克回應，這筆資金將在川普總統的主導下，用於強化美國國家與經濟安全，並強調「日本與美國的理解是一致的」。

目前，外界預期新文件不僅涉及汽車關稅調整，也可能納入其他對日關稅的特例措施。一旦行政命令正式發布，將成為川普政府修正「川普關稅」政策的重要一步，未來或對亞太地區的供應鏈格局帶來連鎖影響。