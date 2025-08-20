　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

▲▼美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪透露，美國與日本針對關稅協議所進行的談判相關書面文件，預計將於數週後公佈，並強調美國與日本正進行最後階段的調整。日媒預測，該文件預估將納入將汽車關稅從27.5%降至15%的措施，以及針對對等關稅的修正。外界關注，這將直接影響日本對美出口與雙邊貿易架構。

根據日媒《TBS News》、《富士新聞網》，盧特尼克於美東時間19日接受美媒CNBC電視專訪時指出，有關日本與美國達成的關稅談判文件，將在數週後才會正式對外公佈。他透露，目前正與日本政府「每天早晚」進行最後協商，但未具體說明細節。不過，日方與美方皆已確認，內容涉及汽車關稅從27.5%降至15%，以及針對現行對等關稅制度的調整。

報導指出，川普政府本月7日已針對日本實施對等關稅，內容是一律在既有稅率往上疊加15%。然而，這與日美雙方於7月22日達成的協議並不相符。雙方原先同意，若原有稅率高於15%，則不再往上加徵，否則將構成「超徵」。

因此，美方計畫透過修改行政命令，糾正過度徵收，並追溯至8月7日的實施日退還差額。

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正7日在華府會晤盧特尼克後向媒體發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正7日在華府會晤盧特尼克後向媒體發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《時事通信社》，以英國為例，該國今年5月與美國達成汽車關稅協議，最終花了近2個月才落實。因此，對照日本的時間點來看，7月22日簽署的關稅協議，實際執行的時程將可能落在9月中。這意味著日本企業在出口規劃與報關上，短期內仍須承受不確定性。

此外，日本承諾對美投資總額達5500億美元，主持人質疑其中部分資金僅是對在美日本企業的融資擔保。對此，盧特尼克回應，這筆資金將在川普總統的主導下，用於強化美國國家與經濟安全，並強調「日本與美國的理解是一致的」。

目前，外界預期新文件不僅涉及汽車關稅調整，也可能納入其他對日關稅的特例措施。一旦行政命令正式發布，將成為川普政府修正「川普關稅」政策的重要一步，未來或對亞太地區的供應鏈格局帶來連鎖影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

台南連4年0摘星！僅「30店獲必比登」　粉專笑：台南人從不岔曉

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

「百貨集中又不擠人」內行推日本1城市：從早逛到晚

「百貨集中又不擠人」內行推日本1城市：從早逛到晚

一名女網友在透露，發現東京總是貨品不齊，鞋子總是買不到合腳的尺碼，這次她想改去其他城市血拚，且希望室內百貨集中、移動靠計程車、人潮別太擠，因此考慮名古屋與福岡哪一個更適合血拚呢？貼文引爆網友討論，多數點名福岡最適合，「福岡，我每天10點出門，逛到晚上10點多才回飯店！」

烏俄和平談判與歐洲的未來進入關鍵時刻　真正的難題正要開始！

烏俄和平談判與歐洲的未來進入關鍵時刻　真正的難題正要開始！

川普政府喊「補貼換入股」　經長郭智輝：台積電要再評估

川普政府喊「補貼換入股」　經長郭智輝：台積電要再評估

歐10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

歐10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

賴稱終戰不提抗戰　游淑慧：被殖民很開心？

賴稱終戰不提抗戰　游淑慧：被殖民很開心？

關鍵字：

日韓要聞北美要聞對等關稅日本美國盧特尼克川普汽車關稅疊加

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面