徐國勇任民進黨秘書長　綠黨團受鼓舞：府院黨溝通扮演更重要角色

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免落幕，民進黨秘書長林右昌引咎辭職，目前由副秘書長何博文代理秘書長。傳出秘書長一職將由前內政部長徐國勇接任，該人事案預計於今（20日）中常會中宣布。民進黨發言人吳崢僅回應，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。而民進黨團幹事長吳思瑤則說，對徐可望接秘書長的人事安排感到正向期待、非常獲得鼓舞，不管平日我們在府、院、黨、黨團所有溝通協調，可望他扮演更重要的角色，期待他趕快加入團隊。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜和立委沈伯洋今日上午召開「沒有司法迫害 只有司法特權 譴責民眾黨 為救柯文哲 修法毀司法！」記者會，並於會後回應輿情。

針對徐國勇將接任民進黨秘書長，該人事案預計於今（20日）中常會中宣布，吳思瑤表示，對徐國勇可望接民進黨秘書長的人事安排，非常獲得鼓舞、正向期待。大家都知道徐國勇是「勇伯」，在黨內具資深地位，不只中央地方經驗兼具，本身也有民代、政務官相關訓練。

吳思瑤認為，這次進入黨務部門承擔重責大任，不管平日我們在府、院、黨、黨團所有溝通協調，可望他扮演更重要的角色，更重要是迎向未來2026選舉，秘書長是選務規劃非常重要的角色扮演者。

吳思瑤相信，過去徐國勇征戰無數，有豐富參選經驗，對徐國勇出任黨秘書長作為大量正面期待，「坦白講獲得振奮鼓舞 期待勇伯趕快加入團隊」。

徐國勇曾任議員、立委，2016年入閣後歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長，曾因警察人事與時任院長蘇貞昌交鋒，在警消權益保障上，也曾被藍委游毓蘭肯定有貢獻。而徐國勇擔任政院發言人期間，與屬於「新系」的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰有好交情，被時任總統府秘書長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚。

2022年民進黨九合一大敗後，徐國勇是第一個請辭的閣員，他請辭內政部長後，轉往民視新聞台主持政論節目「天下第一勇」至今，徐國勇已經向民視請辭，放棄800萬元起跳的主持年薪。徐國勇內閣期間被視為是英系，此次回鍋政壇擔任黨秘書長，賴清德納入英系人馬掌重要黨職位置，也被視為人事改革第一槍。