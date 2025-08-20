不小心潑到飲料　女觀眾演唱會遭恐怖男「重拳狂揍」打昏在地上

▲女子演唱會中被打昏。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國加州演唱會中傳出暴力事件，一名女子觀看演出時，因為未婚夫不小心把飲料灑到另外一名男子身上，男子便對2人發動攻擊。女子被男子持續恐怖暴打，打到昏迷不醒的畫面在網路上流傳。

事件發生在加州帕薩迪納(Pasadena)當地體育館Rose Bowl Stadium，來自亞利桑那州鳳凰城的女子埃爾斯頓(Shelby Elston)與未婚夫、友人一同欣賞澳洲樂團Rüfüs Du Sol演唱會時，遭到恐怖攻擊。

網路流傳影片中可看到，一名男觀眾殺紅了眼，拼命朝埃爾斯頓身上狂揍，猛烈攻擊讓她陷入昏迷，身旁的人雖然試圖阻止，但是完全拉不住男子。

埃爾斯頓後來在臉書上表示，因為未婚夫不小心把飲料灑到那名男子身上，雖然他們立刻道歉，對方仍然十分生氣，對方憤而離開現場，約半小時又返回，衝到他們面前大吼大叫，威脅要殺了他們。

男子一拳打在埃爾斯頓臉上，導致她滿臉是血昏了過去，昏倒期間男子仍在持續攻擊未婚夫與朋友，後來跑到人群中消失。

埃爾斯頓表示，事件為她帶來了創傷，她不敢相信犯了這麼嚴重行為的人竟然可以逍遙法外。事件爆紅後，Rüfüs Du Sol成員也在網路上發表聲明，對於事件感到心碎並且譴責暴力，當地警方已掌握到許多線索，正在確認打人男子身分，進行調查中。