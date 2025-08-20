威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

▲八寶媽成功逮到扒手。（圖／翻攝自TikTok／karismcelroy）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女遊客到義大利威尼斯旅遊時，被一名扒手偷走錢包和護照，機警的她立即利用iPhone尋找功能，追蹤放在錢包中的AirPods位置，最後成功逮到一名14歲女扒手，當眾狠扯對方頭髮對質。

事件14日發生在威尼斯Santa Maria del Giglio區，從網路爆紅影片中可看到，美國女遊客在人來人往的觀光區中，狠狠抓住一名女扒手頭髮，對方身旁還有2名同夥，要帶去向警察報案，期間女扒手不斷掙扎、尖叫。

身為八寶媽女遊客也完全不退縮，對女扒手表示，「你偷走了我錢包，裡面有我的護照，你別想逃，我是不會退讓的，你絕對逃不掉」、「我有8個孩子，你惹不了我的」。當女扒手發現警察快來時，她用手上手機當作武器，不斷毆打女遊客的頭，把人打到見血，最後被警察逮捕。

女遊客的女兒卡里斯(Karis McElroy)在網路上表示，爸媽在威尼斯一座橋上時，突然遭一群少女圍住，後來發現背包拉鍊被拉開，裝有信用卡、現金和護照的錢包失竊，當媽媽抓住其中一名女扒手時，2名同夥1人留下來，1人則拿著媽媽的錢包逃跑。

卡里斯的母親得知，這3名少女是當地有名扒手，帶著她錢包逃跑的少女後來也被警察逮捕，雖然順利找回信用卡和護照，但現金和AirPods已經遺失，她因為臉上傷勢到醫院縫針，雖然遇到了不愉快的事件，還是認為威尼斯居民十分友善、熱心。

當地媒體指出，由於被捕的少女是未成年者，再加上受害者已經離境、無法出庭，導致竊盜案無法成案，2天後就獲得保釋。當地民眾表示，犯罪集團就是看準這一點，才有愈來愈多青少年加入犯罪，希望當局能夠採取更多行動，以免威尼斯的名聲被敗壞。