滿18歲就開OnlyFans 女「3小時賺3千萬」嗆：魯蛇才當上班族

▲從小就爆紅的女子，滿18歲宣布加入成人平台。（圖／翻攝自Instagram／liltay）

記者李振慧／綜合報導

9歲就成為網紅的美國女子Lil Tay，如今已年滿18歲，立即宣布在成人內容平台OnlyFans開設帳號，號稱在短短幾小時內就賺得100多萬美元（約台幣3千多萬元），近來在網路上狂言，覺得超過25歲還在朝九晚五上班的人很可憐，再度引發爭議。

本名為霍普(Claire Hope)的知名網紅Lil Tay，9歲就開始在網路上爆紅，如今在IG上擁有576多萬名粉絲追蹤，許多粉絲幾乎是從小看著她長大，沒想到她上月29日年滿18歲時，突然宣布開設成人平台OnlyFans帳號。

Lil Tay在網路上分享，她開設帳號才3個小時就打破OnlyFans平台紀錄，不但訂閱人數瞬間衝到10萬多名，還獲得破百萬美元收入。不過她的貼文引來許多網友批評，還有許多老粉絲坦言對她感到失望。

年紀輕輕就名利雙收的Lil Tay，顯然不太在乎網路上的負面聲浪，近來她又再度在網路上宣稱，「如果你已經過了25歲，還朝九晚五上班…那你就是個失敗者」，鼓吹許多年輕女性應該像她一樣放棄大學，加入OnlyFans。

貼文曝光後再度引來網友批評，「對不起了女孩，我還是比較想去上大學」、「現在立志當醫生的人，反而是失敗者嗎」。也有網友認為，Lil Tay近來時常發表爭議言論，其實是她用來吸引流量的手法，要大家看看就好別太認真。

