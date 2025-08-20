看電影要求其他觀眾「安靜一點」　35歲男慘被5青少年圍毆爆血

▲電影院。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在戲院看電影時，遇到一群吵鬧的年輕人，他要求對方安靜，竟然因此遭到5人圍毆，被打到滿臉是血。他同行的朋友也遭到攻擊，對方跑去向電影院保全求救，才順利脫困。

身為哈佛大學研究員的35歲男子蒂亞戈(Thiago Rentz)，上週在波士頓當地戲院AMC Boston Common 19午夜場看恐怖電影時，場內5名青少年觀影全程都非常吵鬧，不但大聲尖叫還拍手鼓掌，影響到其他觀眾。

蒂亞戈表示，他最後決定出面請這群青少年保持安靜，結果遭到毆打，「我只是請他們尊重其他人，要他們離開影廳，因為我們其他人想要好好看電影」。

????Harvard researcher brutally BEATEN by teenagers in AMC Boston movie theater.



Thiago Rentz spoke with a black eye and bloody noise, claiming the teens were "clapping and screaming" and that they had "formed a wall" preventing his escape.



AMC has not commented on the issue. pic.twitter.com/Zi87sEDoA7 — Black Anomaly Rising (@blackanomalies) August 19, 2025

電影結束後，蒂亞戈和朋友打算離開戲院時，遭到5名青少年圍住、不讓他們離開，「我當時是1對5，他們打我時，我沒有還手，當時非常害怕，只能面對牆、盡量保護我的頭，但對方目標就是我的頭，拼命毆打我的頭和臉」。

蒂亞戈的朋友順利向影院工作人員求助後，他們才被帶到安全的地方，而在警察抵達之前，那群青少年已經離開現場。

蒂亞戈表示，事件導致他眼睛有瘀傷，嘴巴也被打出血，然而事發至今仍無法確認5名青少年身分，且電影院後來也都沒有聯絡他，讓他對電影院的作法感到失望，批評戲院應該增加更多保全人員。

電影院聲明表示，保障觀眾與員工的安全是我們的首要任務，任何形式的暴力行為都不可接受，若找到5名涉案青少年將列入黑名單，警方正在調查事件。